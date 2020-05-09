Український борець вільного стилю Богдан Грицай викликав боксера Олександра Усика на бій без правил, відреагувавши на відео, де той б'є вигаданого критика.

Відповідне відеозвернення він опублікував в Мережі.

Борець зазначив, що його реакція відображає думку про дії Усика з боку частини українського суспільства.

Він сказав, що українцям смішно спостерігати за тим, як професійний боксер став “фахівцем у всьому”, коментуючи навіть питання історії, політики, коронавірусу, богослов’я і декомунізації.

“Особливо смішним було ваше з Ломаченко, про етногенез триєдиного російського народу імені Кадирова і Путіна”, – зазначив він.

Грицай заявив, що якщо спортсмени будуть застосовувати свої навички проти прав, свобод і людини, то “бандитизм кінця Радянського союзу буде здаватися справедливістю і правопорядком”.

“Я і є той диванний експерт, який стебеться з твоїх “ватних” відео, твоїх малограмотних коментарів, з твоїх дитячих віршиків і російського сценарію, який ти хочеш просунути. Я той самий, кого собі на біду ти викликав на бій без правил, без будь-яких правил. Я приймаю виклик. Після цього бою ти зрозумієш урок, що бої без правил, навіть для професійного боксера, є неприпустимими”, – заявив борець.

Він заявив, що не Усику вирішувати, “чий Крим”, і “що писати і говорити українцям”.

“Радій, що на твоє відео під назвою “одного разу ти можеш увійти не в ті двері” відгукнувся саме я. Було б страшніше, якби кліпи “востаннє ти можеш підійти не до того вікна” почали б тобі знімати професійні жінки-снайпери або ветерани служб відстрілу диких тварин”, – резюмував борець.