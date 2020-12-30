У грудні 2020 року на ГРВІ захворіли 693 619 українців. Водночас з початку епідеміологічного сезону (28 вересня - 27 грудня) грип та ГРВІ діагностували у 5,7 % населення країни.

Про це повідомляє Центр громадського здоров’я.

Зазначається, що за цей період жодного летального випадку не зареєстровано.

Станом на 29 грудня 2020 року:

32 888 людей госпіталізували, із них 39,5 % дітей віком до 17 років;

у 336 пацієнтів зареєстрували грипоподібні захворювання (ГПЗ), з них лабораторно обстежили 73 пацієнтів, за результатами дослідження виявлено віруси грипу типу В (1) та SARS-CoV–2 (17);

у 542 пацієнтів зафіксували тяжкі гострі респіраторні інфекції (ТГРІ), з них лабораторно обстежили 85 пацієнтів, за результатами дослідження отримано 29,4 % позитивних результатів на грип та інші віруси респіраторної групи інфекцій: віруси грипу типів А(Н1)pdm09 (1), В (3), SARS-CoV–2 (19) та віруси респіраторної групи інфекцій — коронавiруси типів OC-43 (1) і NKU-1 (1).

За останній тиждень ситуація з поширенням грипу дещо ускладнилася у Херсонській та Черкаській областях. У цих регіонах зафіксували інтенсивний показник захворюваності на ГРВІ, який перевищив епідемічний поріг.

Показник захворюваності в Україні на 21,1% менше епідемічного порогу, і становить 381,2 на 100 000 населення.

З початку сезону вакцинувалася 172 051 людина.