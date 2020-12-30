Про це повідомляє Центр громадського здоров’я.
Зазначається, що за цей період жодного летального випадку не зареєстровано.
Станом на 29 грудня 2020 року:
- 32 888 людей госпіталізували, із них 39,5 % дітей віком до 17 років;
- у 336 пацієнтів зареєстрували грипоподібні захворювання (ГПЗ), з них лабораторно обстежили 73 пацієнтів, за результатами дослідження виявлено віруси грипу типу В (1) та SARS-CoV–2 (17);
- у 542 пацієнтів зафіксували тяжкі гострі респіраторні інфекції (ТГРІ), з них лабораторно обстежили 85 пацієнтів, за результатами дослідження отримано 29,4 % позитивних результатів на грип та інші віруси респіраторної групи інфекцій: віруси грипу типів А(Н1)pdm09 (1), В (3), SARS-CoV–2 (19) та віруси респіраторної групи інфекцій — коронавiруси типів OC-43 (1) і NKU-1 (1).
За останній тиждень ситуація з поширенням грипу дещо ускладнилася у Херсонській та Черкаській областях. У цих регіонах зафіксували інтенсивний показник захворюваності на ГРВІ, який перевищив епідемічний поріг.
Показник захворюваності в Україні на 21,1% менше епідемічного порогу, і становить 381,2 на 100 000 населення.
З початку сезону вакцинувалася 172 051 людина.
- В Україні зафіксовано 5 штамів COVID-19. Станом на 30 грудня на території України зафіксовано зразки вірусу, який входить до глобальної генетичної лінії В, що походить з китайського Уханя.