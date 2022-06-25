Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
За словами Кличка, ворог веде війну проти України на всіх можливих фронтах. Зокрема й на фронті з дезінформації та дискредитації українських політиків.
На думку столичного мера, таким чином росіяни намагаються розсварити Україну з європейськими партнерами, щоб Київ більше не отримував допомогу.
24 червня невідомий, від імені Кличка, розіслав мерам декількох європейських столиць повідомлення з фальшивої поштової адреси запити на спілкування з ними через ZOOM.
“Оскільки наші друзі реагують оперативно і підтримують нас, мери Берліна та Мадрида погодилися на розмову. І за допомогою технології DeepFake з ними говорив зловмисник, видаючи себе за Кличка”, – написав він.
За словами Кличка, розслідувати ці випадки повинні правоохоронні органи, а якщо буде потрібно – залучити іноземних фахівців.
“До речі, гібридна війна, дезінформація з боку Росії – одна з тем панельної дискусії, в якій ми з братом маємо брати участь на саміті НАТО в Мадриді наступного тижня”, – резюмував мер Києва.
- Нагадаємо, мер Берліна Франциска Гіффай по відеозв’язку розмовляла нібито з мером Києва Віталієм Кличком. Однак після 15-ти хвилин розмови вона зрозуміла, що розмовляє з невідомим чоловіком, який видав себе за українського мера за допомогою технології діпфейк.