Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що 24 червня від його імені хтось поспілкувався з мерами Берліна та Мадрида. Під час спілкування самозванець використовував технологію діпфейку.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

За словами Кличка, ворог веде війну проти України на всіх можливих фронтах. Зокрема й на фронті з дезінформації та дискредитації українських політиків.

На думку столичного мера, таким чином росіяни намагаються розсварити Україну з європейськими партнерами, щоб Київ більше не отримував допомогу.

24 червня невідомий, від імені Кличка, розіслав мерам декількох європейських столиць повідомлення з фальшивої поштової адреси запити на спілкування з ними через ZOOM.

“Оскільки наші друзі реагують оперативно і підтримують нас, мери Берліна та Мадрида погодилися на розмову. І за допомогою технології DeepFake з ними говорив зловмисник, видаючи себе за Кличка”, – написав він.

За словами Кличка, розслідувати ці випадки повинні правоохоронні органи, а якщо буде потрібно – залучити іноземних фахівців.

“До речі, гібридна війна, дезінформація з боку Росії – одна з тем панельної дискусії, в якій ми з братом маємо брати участь на саміті НАТО в Мадриді наступного тижня”, – резюмував мер Києва.