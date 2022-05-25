Про це повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Telegram.

“Хочу максимально повного розуміння того, що ще нічого не закінчилося. Тому треба продовжувати воювати на всіх напрямках. Росія витрачає шалені ресурси, щоб довести світу головне: нібито росіяни мають право вбивати українців. І не отримувати за це повноцінного покарання”, — йдеться у заяві.

За словами Подоляка, саме тому “проросійські лобісти у Європі починають потроху підіймати голову”. Він додав, що ще вчора на інформаційному порядку денному було виключно нафтове ембарго та російські воєнні злочини, а вже сьогодні Україні пропонують припинення вогню, заморожений конфлікт та здача частини територій заради миру.

“Чого тільки не запропонуєш, щоб захистити свою комфортну стрічку в соцмережах від поганих новин та відновити бізнес із Росією. Ми ж хочемо повернути старий, довоєнний спосіб життя. Погоджуйтеся на якісь компроміси – у деяких західних очах можна прочитати буквально таке”, — зазначив він.

Проте радник керівника ОП наголосив, що Україна не братиме участі в цьому обговоренні та не “торгує своїми громадянами, територіями чи суверенітетом, адже це чітка червона лінія”.

Подоляк нагадав, що українське суспільство заплатило страшну ціну й не дозволить нікому зробити навіть крок у цьому напрямку – жодній владі та жодній країні. Будь-який натяк на це з боку будь-кого з партнерів отримуватиме принципову реакцію. Не може бути й мови про заморожування конфлікту.

“По-перше, будь-яке заморожування – це війна, відкладена в часі. Більш масштабна, більш кривава та більш підготовлена з боку агресора, який виконає роботу над помилками, звільнить та заарештує генералів, а на їхнє місце поставить бойовиків із досвідом сьогоднішньої війни. Ми, до речі, свою роботу над помилками теж провели: Україна зробила висновки з Мінських домовленостей і тому не піде на Мінськ-3”, — констатував радник.

Він ствердив, геополітичні “стратеги” говорять про території, але ніхто не говорить про людей. З початку війни свій дім залишили вже 13 мільйонів українців. Ці люди не повернуться жити на окуповані території чи в “сіру” зону бойових дій.

“Чи збираються ті, хто закликає до заморожування війни, довічно утримувати наших переселенців? Є серйозні сумніви в цьому. Мільйони українців також опинилися під окупацією, і ми не дозволимо нікому торгувати їхньою долею, сидячи в затишному кріслі у країні, яка не воює”, — зауважив Подоляк.

Радник керівника ОП підтвердив, що будь-яка війна завершується за столом переговорів, і ця не буде винятком. Але переговори стануть можливими лише тоді, коли сторони будуть готові домовлятися. Для цього “Росії потрібно почати тверезо оцінювати ситуацію”.

Згідно з його повідомленням, ніхто у світі не зацікавлений у тривалій війні. Ніхто не зацікавлений у продовольчій кризі, але сьогодні найкоротший шлях до завершення війни – зброя, санкції та фінансова допомога Україні.