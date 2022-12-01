Секретар РНБО Олексій Данілов звернувся до українців на тлі повідомлень про новий масований ракетний удар Росії по Україні. За його словами, не потрібно жити в постійному очікуванні обстрілу та довіряти неперевіреній інформації.

Про це він заявив в етері загальнонаціонального телемарафону.

За словами Данілова, в Україні триває й інформаційна війна, а тому не варто вірити всім “вкидам”, які поширюють у мережі, зокрема й щодо ракетних ударів.

Данілов додав, що до подібної інформації потрібно ставитись обережно. Насамперед щодо такої, яка стосується кількості ракет росіян. За його словами, в мережі вже шириться інформація про те, що у РФ ще дуже багато снарядів і вона може ледь не безкінечно обстрілювати Україну.

Тому, наголосив секретар РНБО, потрібно довіряти лише офіційній інформації від осіб, які наближені до сектору безпеки й оборони України. А от різноманітні блогери й експерти, які “сіють паніку в мережі”, повинні за це нести відповідальність.

“Я хочу всіх заспокоїти. Дивіться, коли буде ракетний обстріл, влада обов’язково вас про це повідомлятиме. Не треба жити постійно в очікуванні якихось неприємностей. Живіть своїм життям. Воно і так складне”, – зауважив Олексій Данілов.

Він пояснив, що очікування ракетного обстрілу також є дуже небезпечним. Тому він закликав громадян не “накручувати себе”. Водночас у випадку повітряної тривоги негайно прямувати до укриття.