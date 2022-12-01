Про це він заявив в етері загальнонаціонального телемарафону.
За словами Данілова, в Україні триває й інформаційна війна, а тому не варто вірити всім “вкидам”, які поширюють у мережі, зокрема й щодо ракетних ударів.
Данілов додав, що до подібної інформації потрібно ставитись обережно. Насамперед щодо такої, яка стосується кількості ракет росіян. За його словами, в мережі вже шириться інформація про те, що у РФ ще дуже багато снарядів і вона може ледь не безкінечно обстрілювати Україну.
Тому, наголосив секретар РНБО, потрібно довіряти лише офіційній інформації від осіб, які наближені до сектору безпеки й оборони України. А от різноманітні блогери й експерти, які “сіють паніку в мережі”, повинні за це нести відповідальність.
“Я хочу всіх заспокоїти. Дивіться, коли буде ракетний обстріл, влада обов’язково вас про це повідомлятиме. Не треба жити постійно в очікуванні якихось неприємностей. Живіть своїм життям. Воно і так складне”, – зауважив Олексій Данілов.
Він пояснив, що очікування ракетного обстрілу також є дуже небезпечним. Тому він закликав громадян не “накручувати себе”. Водночас у випадку повітряної тривоги негайно прямувати до укриття.
- Експерти Інституту вивчення війни зауважили, що Росія ймовірно готується до нових ракетних обстрілів України. На думку аналітиків, метою нових атак буде “підтримка останніх темпів удару”.
- В ОК “Південь” повідомили, що Москва готується до завдання нового ракетного удару по Україні. Росія вивела у Чорне море ракетоносій.