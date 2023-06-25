Заступниця міністра оборони Ганна Маляр закликала не повторювати помилки росіян. Вона зауважила, що ворог втягнувся у цю програшну для них війну, тому що не дооцінювали нас і не збагнув нашу ментальність.

Джерело: Ганна Маляр/Telegram

Заступниця міністра пояснила, що з росіянами потрібно воювати враховуючи низку факторів, зокрема:

вони мають перевагу у кількості людей, озброєння та військової техніки

вони завжди брешуть. Брешуть всім і навіть один одному. В них на брехні побудовано все і навіть історична самоідентичність

у них глибока травма втрати домінування у пострадянському просторі. Тому їх ключова внутрішня потреба, яка лежить в основі всіх конфліктів, – бажання домінувати

у цієї держави відсутні червоні лінії в поведінці – взагалі

попри зовню тоталітарність режиму, в середині системи — бардак, тому “рванути” може будь-де і будь-що

Тож у висновку Маляр закликала до відсутності “сентиментів, сподівань та ілюзій”.

Стаємо ще сильнішими і знищуємо ворога ще потужніше”, – наголосила вона.

Раніше у Генштабі повідомили, що ворог і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках — протягом доби відбулось понад 20 бойових зіткнень.