Джерело: Ганна Маляр/Telegram
Заступниця міністра пояснила, що з росіянами потрібно воювати враховуючи низку факторів, зокрема:
- вони мають перевагу у кількості людей, озброєння та військової техніки
- вони завжди брешуть. Брешуть всім і навіть один одному. В них на брехні побудовано все і навіть історична самоідентичність
- у них глибока травма втрати домінування у пострадянському просторі. Тому їх ключова внутрішня потреба, яка лежить в основі всіх конфліктів, – бажання домінувати
- у цієї держави відсутні червоні лінії в поведінці – взагалі
- попри зовню тоталітарність режиму, в середині системи — бардак, тому “рванути” може будь-де і будь-що
Тож у висновку Маляр закликала до відсутності “сентиментів, сподівань та ілюзій”.
Стаємо ще сильнішими і знищуємо ворога ще потужніше”, – наголосила вона.
Раніше у Генштабі повідомили, що ворог і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках — протягом доби відбулось понад 20 бойових зіткнень.
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