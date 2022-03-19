Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.
Рятувальники зазначили, що вторгнення окупантів із РФ співпало з початком господарських робіт в Україні. Часто ці роботи супроводжуються спалювання сухої трави чи сміття.
Такі дії і в мирний час вважаються протиправними, а зараз, у період війни, у ДСНС не вистачає співробітників, які б боролись і з наслідками російської агресії, і з наслідками підпалу трави.
Тому в ДСНС закликають забути про цю “варварську практику” спалювання усього зайвого, а разом із цим – і спалювання зеленого фонду України. Українців закликають дотримуватись наступних правил:
1. не уподібнюватись російським окупантам та не спалювати суху траву/сміття
2. допомагати рятувальникам і не додавати їм роботу у вигляді гасіння наслідків неконтрольованих господарських ритуалів з вогнем
3. повідомляти про паліїв трави/сміття
4. проводити превентивні бесіди з сусідами, які нехтують попередженням щодо спалювання трави/сміття
“Будьте людьми і справжніми патріотами своєї України і пам’ятайте, що зараз будь-яка дія або наближає, або віддаляє нашу спільну Перемогу!”, – наголошують рятувальники.
- Нагадаємо, українську столицю зранку “затягує” димом, мешканці скаржаться на запах гару. За попередньою інформацією, причиною стали пожежі в області.