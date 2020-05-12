Після переїзду в Лос-Анджелес (США) принц Гаррі назвав своє нове життя "трохи складним".

Про це повідомляє британське видання Daily Star.

Гаррі та Меган Маркл переїхали до Каліфорнії, після того, як офіційно покинули королівську сім’ю. Вони перетнули кордон якраз перед епідемією коронавірусу.

Але раніше на цьому тижні подруга Гаррі, доктор Джейн Гудолл, розповіла, що Гаррі вважає “трохи складним” своє нове життя в Північній Америці.

Нагадаємо, 35-річний принц Гаррі і його 38-річна дружина Меган Маркл разом з однорічним сином Арчі переїхали в Лос-Анджелес в кінці березня. До цього пара жила в Канаді.

Нагадаємо, з 1 квітня принц Гаррі та Меган Маркл перестали виконувати обов’язки членів британської королівської сім’ї.