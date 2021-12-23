Депутати Європейського Парламенту оприлюднили жорстку заяву щодо справи проти Петра Порошенка. У Європарламенті наголошують: влада повинна утримуватися від повернення до часів Януковича шляхами політичних переслідувань і вибіркового правосуддя.

Звернення опублікувала голова Комітету ВРУ з питань інтеграції до ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе у Facebook.

Звернення надіслали Генеральній прокурорці України Ірині Венедіктовій, міністру юстиції України Денису Малюсьці, голові Офісу президента України Андрію Єрмаку, голові Комітету ВРУ з питань інтеграції до ЄС Іванні Климпуш-Цинцадзе, співголові Комітету парламентської асоціації Україна-ЄС Вадиму Галайчуку.

Депутати Європарламенту наполегливо застерігають компетентні органи України утриматися від можливо політично мотивованого переслідування та навіть натяків на повернення вибіркового правосуддя до України.

Особливо це не співставляється з українськими прагненнями до європейської інтеграції та не відповідає практиці судової реформи, яка зараз впроваджується.

“Ми очікуємо, що правоохоронні органи, зокрема Державне бюро розслідувань та Генеральна прокуратура, не стануть знаряддям боротьби з політичними опонентами нинішньої адміністрації шляхом висування звинувачень у “державній зраді” та “фінансуванні тероризму”. Ми очікуємо на належний процес і незалежність, неупередженість судової влади, справедливість і прозорість судових процедур”, – пишуть євродепутати.

Вони наполягають, що будь-які політичні розбіжності повинні вирішуватися шляхом відкритих політичних дебатів і виборів як демократичного інструменту – не шляхом вибіркового правосуддя.

Депутати Європарламенту закликають українську владу до реалізації європейського вибору України та продовжувати реформу судових органів.

У Європарламенті звертають увагу на те, що зараз всі українці повинні об’єднатися в умовах можливої ескалації конфлікту з боку Російської Федерації.

“Ми продовжуємо твердо стояти на підтримку України та її народу на засадах солідарності, твердої підтримки, відданості та дружніх порад”, – пишуть європарламентарі.

Нагадаємо, народні депутати з партії “Європейська Солідарність” заявили в Офіс головного прокурора України, Державне бюро розслідувань і Службу безпеки України про державну зраду та фінансування тероризму президентом України Володимиром Зеленським і його оточенням.

Адвокат Петра Порошенка Ілля Новіков заявив, що п’ятого президента України Петра Порошенка звинувачують “у сприянні терористичній організації та державній зраді” для того, щоб потім запровадити проти нього санкції Ради національної безпеки і оборони. Він назвав документ стосовно підозри Петру Порошенку “написаним, як документ суцільної конспірології”. Перші 17 сторінок, за словами Новікова, містять опис створення Організації Об’єднаних Націй, і опісля – що президент повинен відстоювати інтереси України.