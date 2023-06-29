Соціальна мережа Instagram обмежила допис з проханням про реабілітацію військовослужбовця. У соцмережі зазначили, що пост "викликає обурення через зброю".

Джерело: Facebook-сторінка Сергія Фіщука

Він зазначив, що його допис у Instagram – де він писав про реабілітацію військових – обмежили через невідповідність правилам соцмережі.

Зокрема у соцмережі зазначили, що обмежили допис через демонстрацію зброї, боєприпасів чи вибухових речовин.

“Дуже “вдячний” політиці інстаграму за те, що пост з проханням реабілітації військовим в них викликає обурення через зброю, якої там і немає. Чи вони вже милиці за зброю вважають?”, – написав Сергій, додавши відповідні скриншоти.





«Не відповідає нашим правилам»: Instagram обмежив допис з проханням реабілітації військовим // 3 фото