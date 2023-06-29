Джерело: Facebook-сторінка Сергія Фіщука
Він зазначив, що його допис у Instagram – де він писав про реабілітацію військових – обмежили через невідповідність правилам соцмережі.
Зокрема у соцмережі зазначили, що обмежили допис через демонстрацію зброї, боєприпасів чи вибухових речовин.
“Дуже “вдячний” політиці інстаграму за те, що пост з проханням реабілітації військовим в них викликає обурення через зброю, якої там і немає. Чи вони вже милиці за зброю вважають?”, – написав Сергій, додавши відповідні скриншоти.
«Не відповідає нашим правилам»: Instagram обмежив допис з проханням реабілітації військовим // 3 фото
- 11 серпня 2022 року з Instagram-акаунту #Букв було видалено допис зі словами Ірини – матері 4-річної Лізи, яка загинула внаслідок ракетного удару росіян по Вінниці 14 липня. Жінка вперше побувала на місці трагедії та розповіла про події того дня, коли вона втратила доньку.