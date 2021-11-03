Не відповідає нормам правопису: омбудсмен пропонує перейменувати ряд міст

Про це повідомили на сайті мовного омбудсмена.

Кремінь зазначив, що підписав кілька десятків звернень до керівників місцевих органів державної влади проханням увідповіднити правопису, стандартам державної мови та вимогам статті 41 “мовного закону” назви населених пунктів назви населених пунктів.

Він нагадав, що назви мають виконуватися державною мовою. Утім деякі населені пункти викладені російською.

“До мене надходять численні звернення та повідомлення від громадян, які скаржаться на те, що назви низки населених пунктів мають російськомовний характер та не відповідають правилам і нормам українського правопису. Це такі населені пункти, як Арбузинка, Сєвєродонецьк, Южноукраїнськ, Южне, Спокойствіє, Надєждівка, Переводчикове, Луч, Первомайське, Первомайськ та багато інших”, – зазначив він.

Кремінь також зазначив, що деякі з цих населених пунктів раніше мали назви українською, але були несправедливо перейменовані за часів комуністичної влади.