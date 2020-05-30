Ролик опубліковано в Twitter-акаунті Nike.
“На цей раз, не роби цього. Не прикидайся, що в Америці немає проблем. Не відвертайся від расизму. Не приймай невинних життів, що відбираються у нас. Не виправдовуйся. Не думаю, що це не впливає на вас. Не сиди склавши руки і мовчки. Не думаю, що ви не можете бути частиною зміни. Давайте всі будемо частиною зміни”, – йдеться в субтитрах.
Adidas, в свою чергу, перерепостив цей ролик і прокоментував:
“Разом ми рухаємося вперед. Разом ми робимо зміни”.
Together is how we move forward.
Together is how we make change. https://t.co/U1nmvMhxB2
— adidas (at 🏡) (@adidas) May 30, 2020
- Раніше в місті Міннеаполіс (штат Міннесота, США) спалахнули акції протесту і зіткнення з правоохоронцями через смерть афроамериканця Джорджа Флойда. Чоловік помер внаслідок жорсткого затримання правоохоронцями.
- У ніч на 29 травня учасники протесту в Міннеаполісі спалили поліцейську дільницю.
- У США взяли під варту офіцера поліції Дерека Шовена, який під час затримання душив темношкірого чоловіка Джорджа Флойда.