Ролик опубліковано в Twitter-акаунті Nike.

“На цей раз, не роби цього. Не прикидайся, що в Америці немає проблем. Не відвертайся від расизму. Не приймай невинних життів, що відбираються у нас. Не виправдовуйся. Не думаю, що це не впливає на вас. Не сиди склавши руки і мовчки. Не думаю, що ви не можете бути частиною зміни. Давайте всі будемо частиною зміни”, – йдеться в субтитрах.