Президент США Джо Байден розкритикував свого попередника Дональда Трампа за провал підготовки до вакцинації проти коронавірусу COVID-19.

Відповідну заяву він зробив, виступаючи в Національному інституті охорони здоров’я, інформує видання Axios.

Заява Байдена прозвучала незабаром після того, як його адміністрація підписала контракти з компаніями Pfizer і Moderna на закупівлю додаткових 200 млн доз вакцини проти коронавірусу.

Під час виступу Байден розкритикував Трампа за “невиконання своєї роботи з підготовки до масштабної вакцинації сотень мільйонів американців”.

“У той час як вчені зробили свою роботу із відкриття вакцин у рекордно короткі терміни, мій попередник – я буду абсолютно відвертим – не виконав свою роботу з підготовки до масштабної задачі вакцинації сотень мільйонів американців”, – наголосив Байден.

Він додав, що Трамп “не замовив достатньої кількості вакцини”.

“Він не мобілізував достатньо людей для проведення вакцинації. Він не створював федеральних центрів вакцинації, куди люди могли піти і зробити щеплення. Коли я став президентом три тижні тому, у Америки не було плану вакцинації більшої частині країни. Це був великий безлад”, – зазначив Байден.

За словами президента США, тепер знадобиться деякий час, щоб виправити провали в підготовці до вакцинації.

“Буде потрібен час, щоб виправити це, хочу бути відвертим з вами… Ми почали з першого дня”, – повідомив він.

Байден поінформував, що до кінця липня в США має бути достатньо вакцини для вакцинації 300 млн громадян.

Згідно з даними Центрів з контролю і профілактики захворювань США, понад 34,7 млн людей у країні отримали як мінімум одну дозу вакцини проти COVID-19.