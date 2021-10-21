Народний депутат України від “Опозиційної платформи - За життя” (ОПЗЖ) Ілля Кива заявив про своє виключення з партії. Однак вже через кілька годин він назвав це фейком й закликав “не вірити п*дерастам”.

#Букви розповідають, що відомо про “виключення” Киви та як він на це відреагував.

“Не давав можливість зливати партію”

В четвер, 21 жовтня, у коментарі журналісту проєкту Pavlovsky News Ілля Кива заявив, що його виключили з ОПЗЖ під час конференції Полтавської обласної організації.

Ініціаторами його “виключення” начебто стали представники Юрія Бойка і Сергія Льовочкіна. За версією Киви, його “виключили” за допомогою ставленика Бойка, голови Полтавської обласної організації Олега Сазонова, у якого з нардепом особисті конфлікти.

“Я не давав їм можливість зливати й продавати партію, підробляти документи. Може, їм дійсно не подобається моя позиція стосовно нацистських злочинців або щодо президента РФ. Це нормальна історія, ми маємо право на свою точку зору і позицію. Я готовий як до діалогу, так і до різких безкомпромісним дій “, – заявив Кива.

Нардеп також уточнив, що наразі не отримав відповіді щодо свого “виключення” від керівництва партії, але чекає, що невдовзі його захочуть “виключити” з фракції.

“Я і є ОПЗЖ”

Новину про “виключення” Киви з ОПЗЖ активно поширювали й російські ЗМІ, наголошуючи, що причиною начебто стало те, що нардеп привітав з днем народження президента РФ Володимира Путіна.

Сьогодні ж нардеп в ефірі федерального каналу “Росія 1” заявив, що інформація про його “виключення” з партії є “вбросом” тих, кого не влаштовує його принципова позиція щодо деяких питань та персон.

“Мене неможливо виключити з ОПЗЖ, бо я і є ОПЗЖ”, – заявив Кива.

На уточнювальне питання, чи виключили його з партії Кива відповів:

“Послухайте, це фейк. Це маніпуляція. Мене ніхто не виключив”.

“Не вірте п*дерастам”

Після ефіру з росіянами Кива опублікував світлину з підписом:

“Я в строю ОПЗЖ, на вістрі атаки. P.S. Не вірте п*дерастам”.

Також нардеп поділився коротким роликом на тему свого “виключення”, який раніше опублікував його колега Вадим Рабінович.

До речі, Рабінович, коментуючи новини про “виключення” Киви з ОПЗЖ опублікував короткий ролик.

На відео поряд із ним стоїть та посміхається нардеп Ілля Кива.

Рабінович назвав тих, хто розповсюдив інформацію про нібито виключення Киви “бредоносцами”.

“Ну що, “бредоносные”? Кого ви хочете виключити з партії – Киву? Хріна лисого, зрозуміло?” – сказав Рабінович.

Додамо, що 26 квітня Ілля Кива захистив дисертацію та став кандидатом наук з держуправління. Його дисертація містила підроблені довідки, посилання на його наукові статті та виступи, яких не існує, вигадані терміни тощо.

Під час захисту він не зміг відповісти на запитання, який зміст він вкладає в поняття “демократичний євроінтегрований державний управлінський апарат” і пообіцяв зробити це “в наступній роботі”.

Журналістів на захист не допустили. Після захисту Кива у відповідь на запитання кореспондента #Букв щодо недопуску преси відповів запрошенням “поговорити в туалеті”.

Так само не було допущено Данила Мокрика. Він звернувся до правоохоронців, його вже допитали у цій справі.

Захист нардепом дисертації з держуправління і отримання ним звання кандидата наук спровокувало протести тих, хто отримав або збирався отримати аналогічне звання.

Депутати Львівської обласної ради звернулися до президента Володимира Зеленського, парламенту та уряду щодо скасування рішення про присудження наукового ступеня Киві.

28 квітня нардеп заявив, що наукового керівника, який допомагав йому із дисертацією, звільнили з роботи.