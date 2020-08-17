Депутати Європейського парламенту заявили, що не визнають результатів президентських виборів в Білорусі і вважають Олександра Лукашенка персоною нон грата.

Про це йдеться у спільній заяві депутатів.

Таку заяву зробили депутати “Європейської народної партії” (EPP), “Прогресивного альянсу соціалістів і демократів” (S & D), партій “Зелені – Європейський вільний альянс” (Greens / EFA), “Відновлюючи Європу” (Renew Europe) і “Європейські консерватори і реформісти “(ECR).

“Ми не визнаємо Олександра Лукашенка переобраним президентом Білорусі і вважаємо його персоною нон грата в Європейському союзі. Ми приєднуємося до білоруського народу в його вимозі до нових і вільних виборів під наглядом незалежних спостерігачів”, – заявили депутати.

Також в Європарламенті засудили арешти, насильство і тортури мирних демонстрантів і закликали владу Білорусі до всебічного розслідування.

Депутати запропонували ЄС призначити спеціального представника для Білорусі, щоб підтримати процес мирної передачі влади.

Окремо в Європарламенті закликали Росію утриматися від будь-якого втручання в ситуацію в Білорусі, а інститути ЄС і держави-члени – протидіяти будь-яким діям РФ в разі втручання.