Про це політик написав у Facebook.
Мер Будапешта натякнув на участь Угорщини у Другій світовій війні на боці нацистів і заявив, що країна знову повторює історичні помилки:
“Те, що сталося знову, що траплялося стільки разів в історії Угорщини: уряд не тільки штовхає країну на неправильний бік історії, але й на сторону програшу. Мало того — хоча і цього було б достатньо — морально незахищені, що вони не здатні розрізнити агресора від жертви, але й економічно шкідливі”.
Гергель Корачонь назвав дешевий російський газ величезною аферою та наголосив, що російські енергоносії вимагають високої плати.
“Дешевий російський газ — це брехня. Дешевого російського газу немає, бо якби був, то не довелося б платити жорстоко підвищені комунальні платежі. Це зрозуміло тепер, що Путін забезпечує Угорщину газ за дуже високою ціною, а наші збільшені комунальні платежі остаточно збагатять Путіна. Зниження електроенергії фактично припинено довгостроковим контрактом на купівлю газу, підписаним влітку минулого року, це не має нічого спільного з війною чи санкціями, які все одно не впливають на торгівлю газом”, – заявив він.
Політик додав, що угорці нічого отримують взамін неприйнятній ціновій політиці свого уряду. Гергель Корачонь наголосив, що Угорщина повинна вийти з тіні Путіна та обрати енергетичну незалежність:
“За неприйнятну цінову політику уряду нічого не отримуємо. Ми повинні вийти з тіні Путіна, ми повинні перейти з викопних енергій на відновлювані, ми повинні обрати енергетичну незалежність замість енергетичної залежності”.
- Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто викликав тимчасового повіреного у справах України на тлі рішення Мукачівської міської ради демонтувати з бастіону “Паланку” орла-турула, замінивши його на тризуб. У такий спосіб, за його словами, він намагається захистити права угорців Закарпатської області.
- Угорщина заявила, що не може підтримати запланований Європейським Союзом восьмий пакет санкцій проти Росії, якщо він міститиме енергетичні обмеження.