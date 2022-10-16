Міський голова Будапешта (столиця Угорщини) Гергель Корачонь дорікнув уряду своєї країни та прем'єр-міністру Віктору Орбану в підтримці політики РФ у обмін на дешевий російський газ. Він наголосив, що угорська влада повторює історичні помилки, підіграючи злочинному режиму країни-агресора.

Про це політик написав у Facebook.

Мер Будапешта натякнув на участь Угорщини у Другій світовій війні на боці нацистів і заявив, що країна знову повторює історичні помилки:

“Те, що сталося знову, що траплялося стільки разів в історії Угорщини: уряд не тільки штовхає країну на неправильний бік історії, але й на сторону програшу. Мало того — хоча і цього було б достатньо — морально незахищені, що вони не здатні розрізнити агресора від жертви, але й економічно шкідливі”.

Гергель Корачонь назвав дешевий російський газ величезною аферою та наголосив, що російські енергоносії вимагають високої плати.

“Дешевий російський газ — це брехня. Дешевого російського газу немає, бо якби був, то не довелося б платити жорстоко підвищені комунальні платежі. Це зрозуміло тепер, що Путін забезпечує Угорщину газ за дуже високою ціною, а наші збільшені комунальні платежі остаточно збагатять Путіна. Зниження електроенергії фактично припинено довгостроковим контрактом на купівлю газу, підписаним влітку минулого року, це не має нічого спільного з війною чи санкціями, які все одно не впливають на торгівлю газом”, – заявив він.

Політик додав, що угорці нічого отримують взамін неприйнятній ціновій політиці свого уряду. Гергель Корачонь наголосив, що Угорщина повинна вийти з тіні Путіна та обрати енергетичну незалежність:

“За неприйнятну цінову політику уряду нічого не отримуємо. Ми повинні вийти з тіні Путіна, ми повинні перейти з викопних енергій на відновлювані, ми повинні обрати енергетичну незалежність замість енергетичної залежності”.