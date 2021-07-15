Не впорався з COVID-19: помер актор та музикант Петро Мамонов

У віці 70 років помер відомий російський музикант й актор Петро Мамонов. Упродовж кількох тижнів він перебував у реанімації з коронавірусом.

Про смерть Мамонова повідомили на його Facebook-акаунті.

Зазначається, що засновник рок-гурту “Звуки Му” Петро Мамонов помер сьогодні, 15 липня. Причиною смерті став COVID-19. Серце Мамонова зупинилися у московській лікарні на Комунарці.

1 липня Мамонова госпіталізували з підтвердженим коронавірусом. Лікарі діагностували 87% ушкоджених легень. Музиканта перевели у реанімацію та під’єднали до апарату штучної вентиляції легенів.

Що відомо про Петра Мамонова?

Петро Мамонов – засновник та учасник рок-гурту “Звуки Му”. Особливу популярність гурт отримав у 1980-х і 1990-х роках. У репертуарі музикантів була музика різних експериментальних жанрів, зокрема психоделічний рок, постпанк, та лоу-фай.

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Мамонов також займався акторською діяльністю. Він знявся у стрічках “Таксі-блюз”, “Острів” та “Цар”. В останній Мамонов зіграв Івана Грозного. Фільм розповідає про часи терору, організованого прихильниками царя у XVI столітті. Проте стрічку розкритикували організації російських націоналістів. Режисерів звинуватили в тому, що вони “спаплюжили історію та перетворили царя на садиста”.

Упродовж кількох останніх місяців життя Мамонова його дружина добивалася присвоєння чоловіку звання народного артиста Росії. Однак, у комітеті з культури Держдуми їй постійно відмовляли та радили “заспокоїтися”.

В кінці 2020 року Мамонову заборонили в’їзд на три роки через незаконні відвідини анексованого Криму.

Ще у 2017 році Мамонов потрапив до бази “Миротворець”. Причиною стали також візити до Криму та заперечення російської агресії щодо України.

У розпал російської агресії на Донбасі Мамонов дав інтерв’ю одному з російських ЗМІ, у якому озвучив свою позицію щодо Криму.

“Ми потрібні Заходу і америкосам розбещені, ледачі, релаксові, такі, що в “Макдональдсах” сидять, …. жують. Щоб взяти нашу землю і на ній влаштувати правову державу. Росія вимирає по мільйону на рік. А ми не здаємося. “Вирвали”, і правильна справа”, – відповів актор у квітні 2014-го.

У серпні того ж року в інтерв’ю “Аргументи і факти” Мамонов прокоментував й війну на Донбасі.

“Це все дядьки крутять, які на грошах своїх сидять і хочуть їх збільшити. Придумали таку хитру схему, як їх наростити за допомогою збройних конфліктів. Ми навіть їхніх імен не знаємо. А ті, кого ми бачимо, – це все ляльки, якими верховодить такий народ, про який ти навіть не знаєш, що він є. Їх людей 15 в усьому світі. Ось вони та роблять все це”, – заявив Мамонов.

При цьому музикант заявив, що не знає, як владнати конфлікт в Україні, але провів паралелі з Другою світовою війною.

“Наші вдови, коли полонених німців по місту вели, – вони їм хліб давали. Ті, чиїх чоловіків ці німці вбивали під час війни. Ось вона, велич простоти, лагідності та смиренності! Ось як нам треба робити з Україною”, – додав Мамонов.