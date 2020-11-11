Про це він повідомив у Facebook.

Резніков зазначив, що з вечора понеділка перебуває на самоізоляції.

“Сьогодні отримав результати ПЛР-тесту. Позитивний. Я і без ПЛР людина оптимістично-позитивна, але тест підтвердив це напевно. Почуваюсь нормально. Запахи, смаки – все ок, зрадів, відчувши аромат смаженої цибульки. Температура трошки вище норми. А легка ломота в тілі – як після занять спортом. І, наче, приємно, але от причини не радують. Голос – конкуренція Висоцькому. Такий, з приємною хрипотою. Але не співаю, бо дружина не витримає”, – зазначив він.

Резніков також вирішив, чи то пожартувати, чи показати свої знання в латині. Спочатку він написав латинськими буквами слово “не всеремось” і додав латинське слово venceremos.

“Ну що ж, як то кажуть – nevceremos! Ой, точніше – venceremos! Всім вам здоров‘я, бережіть себе і близьких, ну і 36,6 у кожну хату. Міцно віртуально обнімаю усіх!” – написав він.