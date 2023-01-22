Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА.
За словами Резніченка, у міста та села ворог відправив понад 30 снарядів. Також він запевнив, що люди не постраждали.
“Найбільше дісталося самому Марганцю. Там понівеченi ліцей, промислове підприємство, насосна станція водоканалу, адміністративна будівля”, – коментує Резніченко.
Повідомляється, що у селі поряд снаряди пошкодили лінію електропередач. Півтисячі родин лишилися без світла. Однак аварійні бригади уже стали до роботи.
Решта районів областi мали тиху ніч. Без тривог і прильотів. Станом на 8:00 ранку ситуація залишається спокійною.
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