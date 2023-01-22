Російські війська тричі за ніч обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області з важкої артилерії. Під прицілом опинилася Марганецька громада.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА.

За словами Резніченка, у міста та села ворог відправив понад 30 снарядів. Також він запевнив, що люди не постраждали.

“Найбільше дісталося самому Марганцю. Там понівеченi ліцей, промислове підприємство, насосна станція водоканалу, адміністративна будівля”, – коментує Резніченко.

Повідомляється, що у селі поряд снаряди пошкодили лінію електропередач. Півтисячі родин лишилися без світла. Однак аварійні бригади уже стали до роботи.

Решта районів областi мали тиху ніч. Без тривог і прильотів. Станом на 8:00 ранку ситуація залишається спокійною.