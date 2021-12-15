Кабінет Міністрів України на черговому засіданні у середу, 15 грудня, вніс зміни до порядку відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років “муніципальна няняˮ.

Відповідну постанову ухвалив Кабінет міністрів.

В Україні змінили державну програму з оплати роботи нянь для дітей віком до 3 років. Відтак гроші можуть отримати не всі батьки, а лише ті, хто належить до категорії тих, хто її потребує. Сума виплат залишилася незмінною – на рівні прожиткового мінімуму для дітей до 6 років станом на початок року. Нині це 1921 грн.

За новою постановою компенсацію отримають батьки чи опікуни: з дитиною до трьох років, яка потребує додаткового догляду (через інвалідність або важкі захворювання), у такому разі компенсацію буде вдвічі збільшено; з двома або більше дітьми віком до трьох років; з дитиною до трьох років якщо один з батьків або опікунів є особою з інвалідністю

Компенсація щомісяця перераховується одному з батьків чи опікуну. Муніципальними нянями як і раніше можуть ставати як ФОПи, так і юридичні особи.

З 2019 року програма “Муніципальна няня” працювала для всіх батьків Як йдеться в Пояснювальній записці до постанови, було виявлено численні порушення. Наприклад, одна няня одночасно надавала послуги з догляду за 7-10 дітьми на різні адреси.

Водночас скасували обмеження щодо кількості дітей, за якими муніципальна няня може здійснювати догляд.