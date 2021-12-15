Відповідну постанову ухвалив Кабінет міністрів.
В Україні змінили державну програму з оплати роботи нянь для дітей віком до 3 років. Відтак гроші можуть отримати не всі батьки, а лише ті, хто належить до категорії тих, хто її потребує. Сума виплат залишилася незмінною – на рівні прожиткового мінімуму для дітей до 6 років станом на початок року. Нині це 1921 грн.
За новою постановою компенсацію отримають батьки чи опікуни: з дитиною до трьох років, яка потребує додаткового догляду (через інвалідність або важкі захворювання), у такому разі компенсацію буде вдвічі збільшено; з двома або більше дітьми віком до трьох років; з дитиною до трьох років якщо один з батьків або опікунів є особою з інвалідністю
Компенсація щомісяця перераховується одному з батьків чи опікуну. Муніципальними нянями як і раніше можуть ставати як ФОПи, так і юридичні особи.
З 2019 року програма “Муніципальна няня” працювала для всіх батьків Як йдеться в Пояснювальній записці до постанови, було виявлено численні порушення. Наприклад, одна няня одночасно надавала послуги з догляду за 7-10 дітьми на різні адреси.
Водночас скасували обмеження щодо кількості дітей, за якими муніципальна няня може здійснювати догляд.
- У 2019 уряд запровадив програму “муніципальна няня”, в рамках якої держава буде відшкодовувати батькам частину коштів, витрачених на послуги няні.
- Нагадаємо, минулого року уряд вирішив надати додаткову грошову допомогу ФОПам на дітей.