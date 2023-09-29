В Україні можуть заборонити вимикати світло шістьом категоріям громадян, які є вразливими споживачами.

Кому не вимикатимуть світло

До категорій вразливих споживачів належать такі побутові споживачі електричної енергії:

одержувачі житлових субсидій

особи з інвалідністю І та II групи, в тому числі особи, що здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю або за особою з інвалідністю з дитинства, які не є одержувачами житлових субсидій

особи, які утримують дитячі будинки сімейного типу і які не є одержувачами житлових субсидій

багатодітні та малозабезпечені сім’ї, які не є одержувачами житлових субсидій

прийомні сім’ї, які мають під опікою трьох і більше дітей і не є одержувачами житлових субсидій

побутові споживачі електричної енергії, які перебувають в житлових приміщеннях, життя та здоров’я яких залежить від безперервної роботи медичного обладнання, яке живиться від електричних мереж, що підтверджується відомостями та/або документами, і які не є одержувачами житлових субсидій

Міністерство енергетики створить спеціальну базу даних вразливих споживачів. До неї будуть вносити такі дані:

ПІБ

число, місяць, рік народження

реєстраційний номер облікової картки платника податків

адреса задекларованого (зареєстрованого) місця проживання (перебування) чи адреса фактичного місця проживання

реквізити документа, що посвідчує особу іноземця чи особу без громадянства, ЕІС-код (код енергетичної ідентифікації точки комерційного обліку)

номер особового рахунка вразливого споживача

назва організації-постачальника універсальних послуг та її код в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України

дата початку і завершення застосування спеціальних заходів захисту вразливих споживачів

Як подати заявку до вразливих категорій

Для встановлення статусу вразливого споживача та створення відповідного запису в базі даних вразливих споживачів потрібно звернутися до постачальника універсальних послуг особисто чи в електронній формі через особистий кабінет на офіційному сайті постачальника із заявою про взяття на облік.

Розгляд заяв та інформування споживача здійснюється протягом 10 робочих днів шляхом зазначення вказаної інформації у виставленому рахунку (квитанції) та в особистому кабінеті на офіційному сайті.

Наразі графіки відключень світла не діють. Проте 20 вересня в ГУР заявили, що Росія почала розвідувати стан енергетики України, тому можливість повторення атак є цілком реальною.

Разом із тим голова управління Укренерго Володимир Кудрицький заявляв, що зараз набагато більше об’єктів критичної інфраструктури обладнані автономними джерелами живлення.

“Облаштування об’єктів критичної інфраструктури генераторами не тільки посилює стійкість інфраструктури, а ще й дає необхідну гнучкість, якщо раптом треба буде якісь графіки застосовувати. Наразі хочу підкреслити, що ми ніяких графіків відключень не плануємо. І навіть факт їх оновлення Міністерством енергетики не означає, що вони будуть застосовані, ми просто маємо бути готові”, – сказав він.