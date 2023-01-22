Міністр оборони України Олексій Резніков висловив задоволення результатами засідання Контактної групи з оборони України “Рамштайн” у Німеччині, що пройшло у п'ятницю, 20 січня.

Про це інформує “Голос Америки”.

За словами міністра, крім оприлюдненої військової допомоги Україні, деякі пакети були озвучені за закритими дверима, “це надихає”.

“Я дуже задоволений і дуже дякую Ллойду Остіну і Марку Міллі, команді, яка організувала “Рамштайн”, і звісно, приймаючій стороні, Німеччині, і новому міністру, пану Борису. Ключові слова, які були сьогодні важливими, це єдність, своєчасність, негайність надання допомоги, створення спроможності ЗСУ, сектору безпеки і оборони, продовжувати контрнаступальні операції зі звільнення окупованих територій”, – коментує Резніков.

За його словами, на засіданні Контактної групи значну увагу приділили “посиленню протиповітряної оборони”.

“Наша задача – не втратити ініціативу. Тому сьогодні прозвучало одне з ключових слів – своєчасність і негайність надання допомоги, – наголосив глава оборонного відомства України. – Всі розуміють, що для опанування складних нових технік потрібен час, але українські військовослужбовці захисники і захисниці вже продемонстрували, що вони швидко опановують сучасні складні системи, від артилерії до UAV”, – заявив міністр оборони.

Резніков повідомив, що українські військові вже перебувають на території США, вже почали процес навчання на системах протиповітряної оборони Patriot. За словами міністра, вони його мають завершити радикально скоріше, ніж це передбачено традиційними стандартами.

Міністр оборони України наголосив, що Україна готується до потенційного масштабного нападу Росії навесні, і партнерам про це відомо.

На питання, чому росіяни встановлюють системи протиповітряної оборони на будівлях у Москві, Олексій Резніков віджартувався: “Це говорить про те, що їх спеціальна військова операція відбувається за планом, якщо вони вже починають ставити системи оборони. Вони створили командування оборони Криму, вони створили Московський воєнний округ, чого вони не робили ще з часів Другої Світової війни, тобто вони серйозно просуваються в своїй операції. Так що починають ховатися за своїми системами оборони, а не нападу”.