Офіційна сторінка першої леді України Олени Зеленської видалена з соцмережі Facebook через три дні її існування.

Про це повідомляють #Букви з посиланням на сторінку Зеленської в соцмережі.

Нагадаємо, 27 січня в Facebook з’явився офіційний блог першої леді України Олени Зеленської, який миттєво привернув загальну увагу користувачів і вони буквально завалили перший пост коментарями.

Олена Зеленська повідомила підписникам, що тепер робитиме інформативні публікації і писати лонгріди в соцмережі Facebook, а Instagram залишиться тільки для емоцій.

“Вітаю на моїй Facebook-сторінці! Все про наші з командою ініціативи, проекти, плани та перебіг їхньої реалізації, заходи, візити, робочі зустрічі – тут. А також – враження, відчуття, роздуми. Дякую, що ви зі мною!” – написала Олена Зеленська.

Варто відзначити, що менш ніж за два дні під публікацією користувачі соцмережі залишили майже 4 тис. коментарів і основна маса їх була не на користь Олени Зеленської та її чоловіка – президента України.

Через три дні існування сторінка першої леді України пропала. Так, за станом на 30 січня, сторінки Зеленської в Facebook не існує.

#Букви намагаються отримати коментар від прес-служби Олени Зеленської.

Нагадаємо, українці стали частіше критикувати і писати гнівні коментарі під постами президента України Володимира Зеленського в Instagram.