Про це інформує HarringtonTV.

 

Майже добу в Каїрі практично не було видно сонця. П’ятиметрова піщана “стіна” поглинула місто. Пориви вітру сягали до 60 км/год.

 

Фото Ahram Online

Фото Ahram Online

За даними видання The national news, влада Єгипту закрила п’ять портів в акваторії Червоного моря, щоб убезпечити як персонал, так і майно. Водночас всім судам наказали залишатися в доці.

Фото Ahram Online

У кількох містах закрили школи, мешканцям рекомендували залишатися вдома.

Фото Ahram Online

Також піщана буря накрила провінції Гіза та Калубія. Наразі повідомлень про постраждалих або загиблих немає.