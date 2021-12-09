Про це інформує HarringtonTV.
💨 Sandstorm blankets #Cairo in cloud of dust as storm system swept across the eastern Mediterranean @AJEnglish#عاصفة رملية#الأرصاد
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— Jeff Harrington (@JHarringtonTV) December 9, 2021
Майже добу в Каїрі практично не було видно сонця. П’ятиметрова піщана “стіна” поглинула місто. Пориви вітру сягали до 60 км/год.
За даними видання The national news, влада Єгипту закрила п’ять портів в акваторії Червоного моря, щоб убезпечити як персонал, так і майно. Водночас всім судам наказали залишатися в доці.
У кількох містах закрили школи, мешканцям рекомендували залишатися вдома.
Також піщана буря накрила провінції Гіза та Калубія. Наразі повідомлень про постраждалих або загиблих немає.
- Нагадаємо, північна частина Іспанії серйозно постраждала внаслідок негоди. Тут пройшли сильні снігопади та зливи, що спричинили повені.
- Нагадаємо, кілька провінцій Туреччини в регіонах Егейського та Мармурового морів накрило потужним штормом. Найбільше постраждала столиця країни Стамбул та її околиці. Відомо про загибель 6 осіб.
- Раніше, щонайменше дев’ятеро людей, у тому числі четверо дітей, загинули та ще кілька отримали поранення внаслідок обвалення стіни у південному індійському штаті Тамілнад.