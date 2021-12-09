Столицю Єгипту Каїр від учора, 8 грудня, накрила потужна піщана буря, морське сполучення було зупинено.

Про це інформує HarringtonTV.

💨 Sandstorm blankets #Cairo in cloud of dust as storm system swept across the eastern Mediterranean @AJEnglish#عاصفة رملية#الأرصاد

⬇ pic.twitter.com/TAUu4yajoy — Jeff Harrington (@JHarringtonTV) December 9, 2021

Майже добу в Каїрі практично не було видно сонця. П’ятиметрова піщана “стіна” поглинула місто. Пориви вітру сягали до 60 км/год.

За даними видання The national news, влада Єгипту закрила п’ять портів в акваторії Червоного моря, щоб убезпечити як персонал, так і майно. Водночас всім судам наказали залишатися в доці.

У кількох містах закрили школи, мешканцям рекомендували залишатися вдома.

Також піщана буря накрила провінції Гіза та Калубія. Наразі повідомлень про постраждалих або загиблих немає.