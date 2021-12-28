Про це заявив голова Кабінету президента Польщі Павел Шрот Третьому каналу Польського Радіо.
“Зараз ми не виключаємо жодного варіанта, адже ситуація серйозна. Ми продовжуємо тісно співпрацювати з Україною та підтримуємо її”, – зазначив П.Шрот.
Він також зауважив, що президент Анджей Дуда отримує інформацію щодо ситуації на українсько-російському кордоні як від польських спецслужб, так і від союзників.
Павел Шрот наголосив, що А.Дуда щиро підтримує Україну, коли йдеться про збереження її суверенітету, територіальної цілісності та демократичного устрою.
- Нагадаємо, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький висунув Росії ультиматум щодо її подальших відносин із європейськими країнами.
- Раніше президент Польщі виступив із критикою політики ЄС щодо неприйняття у членство таких країн, як Україна, Молдова та решта держав, які модернізуються.
- У травні президент Польщі заявив, що питання України, зокрема безпека і шлях України в НАТО, а також в цілому питання східного флангу Альянсу, будуть мати важливе значення на наступному саміті НАТО в Брюсселі.
- У грудні Володимир Зеленський під час свого візиту до села Гута, на Прикарпатті, мав зустріч з президентами Польщі Анджеєм Дудою та Литви Гітанасом Науседою.