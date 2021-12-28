Влада Польщі уважно стежить за подіями на кордоні Росії з Україною. Наразі ситуацію вважають серйозною та не виключають будь-якого розвитку подій.

Про це заявив голова Кабінету президента Польщі Павел Шрот Третьому каналу Польського Радіо.

“Зараз ми не виключаємо жодного варіанта, адже ситуація серйозна. Ми продовжуємо тісно співпрацювати з Україною та підтримуємо її”, – зазначив П.Шрот.

Він також зауважив, що президент Анджей Дуда отримує інформацію щодо ситуації на українсько-російському кордоні як від польських спецслужб, так і від союзників.

Павел Шрот наголосив, що А.Дуда щиро підтримує Україну, коли йдеться про збереження її суверенітету, територіальної цілісності та демократичного устрою.