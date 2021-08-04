Відповідне рішення було ухвалене на сьогоднішньому засіданні уряду.

Так, Кабмін вніс зміни до Плану заходів щодо впровадження в Україні системи мобільного зв’язку п’ятого покоління.

Згідно з пояснювальною запискою до розпорядження, уряд переніс дату проведення тендеру на видачу ліцензій з користування радіочастотами 5G.

Так, у жовтні 2021 року повинен був відбутися тендер (конкурс) на видачу ліцензій користування радіочастотами 5G. Проте своїм рішенням Кабмін відтермінував його на лютий 2022 року.

Відповідно, визначення переможців тендеру та видачу ліцензій перенесли з грудня 2021 року (орієнтовно на квітень 2022 року).

Як зазначається в пояснювальній записці, у червні 2021 року планувалося провести науково-дослідні роботи для визначення вартості радіочастот у діапазонах 700 МГц та 3400-3800 МГц (та дослідити можливість спільного використання системи рухомого зв’язку 5G).

Нацкомісія зі зв’язку (НКРЗІ) направила до Міністерства фінансів бюджетний запит на 2021-2023 роки і просила передбачити фінансування на вказану програму. Водночас у держбюджеті на 2021 рік необхідні кошти не передбачені (як наголошується в пояснювальній записці, “відсутність бюджетного фінансування не дозволила вирішити питання проведення науково-дослідних робіт з визначення вартості радіочастотного ресурсу у діапазонах 700 МГц і 3400 – 3800 МГц”).

Відтак, усі терміни було вирішено змістити. Тепер дослідження має бути проведене у грудні 2021 року.