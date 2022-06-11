Позаштатний радник голови Офісу президента України та президент Київської школи економіки Тимофій Милованов анонсував проведення благодійної вечері у Нью-Йорку (США). За задумкою Милованова, вечеря повинна пройти "у стилі війни та воєнних злочинів".

Про це повідомляють #Букви.

Анонс благодійної вечері Милованов залишив на своїй сторінці у Facebook. Згідно з анонсом, вечеря повинна відбутись у Нью-Йорку 25 червня о 18:30. Зібрані кошти підуть на відновлення медзакладів та шкіл в околицях Києва.

Однак за пропозицією Милованова, формат благодійної вечері буде не зовсім звичайним. Він пропонує провести її у “воєнному” стилі. Тобто, на заході гостей очікують фільтраційний табір, вечеря у стилі бомбосховища, занурення у досвід війни та воєнних злочинів.

Власне, через такий формат благодійної вечері Милованова розкритикувало чимало людей.

Зокрема, як повідомив сам Тимофій Милованов, про неетичність такої вечері йому “ввічливо та приватно” заявив ексміністр культури Володимир Бородянський.

“Наша команда з ним не погодилась, але прислуховується до думки Володимира. Ми вирішили це обговорити на окремій події – що є етичним, а що ні на благодійних подіях під час війни”, – написав Милованов.

Більш того, за словами Милованова, якщо така вечеря у Нью-Йорку буде успішною, вони проведуть подібні заходи в європейських містах, зокрема у Берліні та Лондоні.

Розкритикувала наміри Милованова народна обраниця від “Євросолідарності” Ірина Геращенко. У Facebook вона зауважила, що “не вистачає ще однієї локації – братської могили”.

“Можна запакуватися в чорний мішок і відчути ще одну можливість занурення в реалії війни – після бомбосховища і фільтраційного табору, бо це якийсь лайт варіант”, – написала Геращенко.

Вона додала, що тисячі українських дітей, які евакуювались з-під обстрілів, досі падають на підлогу почувши голосні звуки.

“Десятки тисяч українців утримують в фільтраційних таборах, в антисанітарії, зі щоденними тортурами, а їх рідні шукають всі можливості витягти звідти найдорожчих. Важко повірити, що високоосвічені і інтелектуальні люди, з якими асоціюється Гарвард, потребують екзотичних занурень у практики війни, аби усвідомити її жахіття. Може варто зробити презентацію воєнних злочинів росіян менш креативно? У вигляді фотовиставки дітей з ампутованими кінцівками?”, – зауважила нардепка.

Ірина Геращенко додала, що потрібно припинити такий “пекельний креатив”, адже складається враження, що “сценарії вечірок” пишуть “Овсяннікови та інші нові громадяни України – хароші руські”.

“Сподіваюся, на цю вечірку акредитовані журналісти марафону? Бо це варто показати українському суспільству….”, – резюмувала політикиня.

Головна редакторка Громадського радіо Тетяна Трощинська також обурилась ініціативою Тимофія Милованова.

“Я сподіваюсь, це хтось може зупинити. Бо це не пригода, не сафарі і не спроба відчути щось унікальне”, – написала вона.

Журналістка зауважила, що подібні заходи лише знецінюють важкий та травматичний досвід. Вона додала, що для того, аби засуджувати зло, не обов’язково відчувати його на собі.

“Я вчора записувала чергову розмову для ефіру. І там було про те, як у депортаційних автобусах з Маріуполя вагітні жінки стояли в черзі по 6-8 людей на використаний памперс, щоб попісяти. Бо їм не давали можливості це зробити в якийсь інший спосіб. Передайте хтось ініціаторам ще й цю ідею для сценарію”, – наголосила Трощинська.