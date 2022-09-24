Президент України Володимир Зеленський звернувся до росіян, закликавши їх уникати призову або здаватися в український полон.

Про це він заявив у своєму вечірньому зверненні в Telegram.

За словами президента оголошена Росією злочинна мобілізація не випадково називається “могилізацією”. Він повторив, що російських командирів не хвилюють життя росіян, адже все що їм треба — заповнити порожні місця: “Ким заповнюватимуться ці місця, вашу владу не хвилює. Хоч молодими айтішниками, які взагалі не служили, хоч пенсіонерами, котрі служили хіба що в радянській армії”, — сказав Зеленський.

Звернувшись до громадян РФ він заявив, що саме зараз вирішується, чи закінчиться їхнє життя.

“Не взяти повістку краще, ніж загинути на чужій землі військовим злочинцем. Втекти від злочинної мобілізації краще, ніж бути скаліченим і потім відповідати перед судом за участь в агресивній війні. Здатись в український полон краще, ніж загинути під ударами нашої зброї”, — зазначив Президент України.

Також він вкотре наголосив, що Україна переможе і всі окупанти на її території будуть розбиті.