Про це Ігор Смілянський повідомив у Facebook, також про це повідомили у пресслужбі “Укрпошти”.
В “Укрпошті” розповіли, що на полях блоку панорамне фото Ірпеня демонструє масштаби руйнувань міст. На поштових марках блоку представлені документальні фото зі знищеною колоною ворожої техніки на вулиці Вокзальній у Бучі, переправи через річку Ірпінь, яка була головним шляхом евакуації для мирного населення та малюнок зруйнованого ворогом найбільшого у світі транспортного літака АН-225 “Мрія” на аеродромі у Гостомелі.
Тираж блоку — 100 000 примірників. Дата введення в обіг — 31 березня.
На конверті — фотоколаж із зображень перших шпальт світових газет, які висвітлювали ці події. А на конверті “Перший день” — ілюстрація схеми з напрямком наступу російських військ на Київ з боку цих міст. Погашення “Перший день” відбудеться 31 березня в київському головпоштамті, а спецпогашення — в Ірпені, Бучі та Гостомелі.
За словами гендиректора “Укрпошти” Ігоря Смілянського бувають марки “круті, бувають легкі, а бувають важкі. Ті, які дуже непросто тобі даються, бо за ними стоїть біль та історія, яку важко передати в одному невеликому творі”.
“За тиждень, 31 березня, ми всі будемо відзначати день звільнення Бучі, Ірпеня, Гостомеля. День героїзму та болі, день люті та помсти”, – зазначив гендиректор “Укрпошти”.
А також розповів, що до цього дня “Укрпошта”, в межах серії “міста – герої”, випустить марку “Не забудемо! Не пробачимо! Буча. Ірпінь. Гостомель”, а також листівки та конверти серії.
“В цьому блоці ми випускаємо марки, присвячені всім 3-м містам-героям Київщини: там і знищена “Мрія”, і люди під мостом в Ірпені, і спалена ворожа техніка на вулицях Бучі”, – пояснив Ігор Смолянський.
Також він додав, що сьогодні, 24 березня, запускається продаж річної книги “Марки України за 2021 рік”. У книзі зібрано колекцію марок, серед яких й марка “Бахмут”.
- Гендиректор “Укрпошти” Ігор Смілянський повідомив, що компанія розпочинає пілотний проєкт “Листоноші на електробайках”, в межах якого забезпечать електровелосипедами працівників для обслуговування клієнтів у важкодоступній місцевості.
- За результатами опитування у застосунку “Дія”, найкращою воєнною маркою “Укрпошти” у 2022 році стала марка – “Русскій воєнний корабль, іді … !”.
- Підприємство поштового зв’язку “Укрпошта” анонсувало три “нестандартні” випуски марок у січні та лютому 2023 року.