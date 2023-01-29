В ніч на 29 липня 2022 року Росія влаштувала терористичний акт проти полонених захисників "Азовсталі" – вибух в Оленівській колонії, де утримувалися військові, забрав життя щонайменше 54 героїв, понад 130 отримали поранення.

Про це повідомляє пресслужба Асоціації родин захисників “Азовсталі”.

Зазначається, що досі злочин в Оленівці лишається офіційно нерозслідуваним, адже за пів року жодна міжнародна організація так і не отримала від росіян повного доступу до місця трагедії.

Нагадаємо, що 18 серпня 2022 року Організація Об’єднаних Націй заявила, що проведе розслідування вибуху в колонії в Оленівці, в результаті якого наприкінці липня загинули десятки українських військовополонених, які там знаходилися. Місією повинен був керувати бразильський генерал Карлуш душ Сантуш Крус.

Проте вже на початку 2023 року стало відомо, що генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш розпустив місію з розслідування факту вбивства українських військовополонених в Оленівці через відсутність необхідних гарантій безпеки від російської сторони.

“Україні, внаслідок важких перемовин, вдалося повернути тіла 54 загиблих під час теракту військових, їхня ДНК-експертиза триває – про це 12 січня повідомило Міністерство з питань реінтеграції окупованих територій. Тим часом родини героїв продовжують вже сьомий місяць жити в страшній та болючій невідомості”, – коментує пресслужба.

Також асоціація родин захисників “Азовсталі” сьогодні просить небайдужих ні на день не забувати про жертв цього масового вбивства та підтримувати їхні родини, а міжнародні організації – робити все, що їм під силу, аби все ж розслідувати цей злочин та добитися правди, щоб світ знав і покарав винних.

“Ми потребуємо нагальних інспекцій місць ти умов утримання, в яких військовополонені оборонці Маріуполя перебувають вже дев‘ятий місяць”, – наголошують у пресслужбі.