Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили колишньому нардепу про підозру через декларування неправдивої інформації.

Про це повідомили в пресслужбі НАБУ.

“28 січня 2020 року НАБУ і САП повідомили колишньому народному депутату України про підозру у внесенні свідомо неправдивих даних у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (ст. 366-1 Кримінального кодексу України)”, — йдеться в повідомленні.

За даними слідства, в деклараціях 2015-2018 роках та декларації, яку було подано перед звільненням (в серпні 2019 роки), нардеп не зазначив:

фінансові зобов’язання в розмірі 52 млн грн;

нерухомість за кордоном вартістю у 2,32 млн швейцарських франків (за сьогоднішнім курсом близько 58 млн гривень або $2,38 млн);

наявність у власності приватного підприємства з часткою в статутному капіталі 98,2%, що в грошовому еквіваленті становить понад 467 тис. грн.

Ім’я народного депутата не повідомляється.