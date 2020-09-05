Процес підготовки фестивалю показує для читачів #Букв наш кореспондент.
Планувалося, що гурт “ДахаБраха” відкриватиме фестиваль на сцені на воді.
Втім, через погодні умови здійснити задумане не вдалось.
Пізніше у своєму Facebook команда фестивалю пояснила, що гурт був готовий виступати за будь-якої погоди, проте, коли вже відпливали останні катери від набережної, почалась гроза, піднявся сильний вітер та зірвав покриття зі сцени.
У результаті пісні звучали в запису, а виступ гурту перенесли на 20:00 6 вересня у готелі “Фрегат” у Херсоні.
Невеличка “заминка” з відкриттям фестивалю, втім, аж ніяк не вплинула на святковий настрій. На локації Urban Cad до 4:00 ночі (чи то, пак, ранку) звучали DJ-сети від DJ Кара Фелікс, DJ Tapolskyi, DJ AnnaKey, 3D Nation, DJ V.Barocco.
В рамках фестивалю передбачено 6 локацій: велика та мала сцени ХОАМДТ ім. Куліша, готель “Фрегат” та Urban Cad (двір, ангар та dark side).
Програма фестивалю розділена на 6 частин: театральна, музична, спеціальні події, нічна, перформативна та освітня.
Всі події Dream GogolFest проходять згідно з вимогами МОЗ у зв’язку з введенням карантинних обмежень.
- 3 вересня арт-потяг ГогольTrain, який віз учасників фестивалю ГогольFest DREAM до Херсона, вирушив з київського вокзалу.
- Торік розмальований у стилі графіті арт-поїзд ГогольTrain відвозив учасників фестивалю до Маріуполя.