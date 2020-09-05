Вітер підпсував перший день ГогольFestу, змусивши музикантів гурту "ДахаБраха" перенести свій виступ на неділю. Як би там не було, вітер не задув, а лише роздмухав фестиваль.

Процес підготовки фестивалю показує для читачів #Букв наш кореспондент.

Планувалося, що гурт “ДахаБраха” відкриватиме фестиваль на сцені на воді.

Втім, через погодні умови здійснити задумане не вдалось.

Пізніше у своєму Facebook команда фестивалю пояснила, що гурт був готовий виступати за будь-якої погоди, проте, коли вже відпливали останні катери від набережної, почалась гроза, піднявся сильний вітер та зірвав покриття зі сцени.

У результаті пісні звучали в запису, а виступ гурту перенесли на 20:00 6 вересня у готелі “Фрегат” у Херсоні.

Невеличка “заминка” з відкриттям фестивалю, втім, аж ніяк не вплинула на святковий настрій. На локації Urban Cad до 4:00 ночі (чи то, пак, ранку) звучали DJ-сети від DJ Кара Фелікс, DJ Tapolskyi, DJ AnnaKey, 3D Nation, DJ V.Barocco.

В рамках фестивалю передбачено 6 локацій: велика та мала сцени ХОАМДТ ім. Куліша, готель “Фрегат” та Urban Cad (двір, ангар та dark side).

Програма фестивалю розділена на 6 частин: театральна, музична, спеціальні події, нічна, перформативна та освітня.

Всі події Dream GogolFest проходять згідно з вимогами МОЗ у зв’язку з введенням карантинних обмежень.