Процес підготовки фестивалю показує для читачів #Букв наш кореспондент.

Планувалося, що гурт “ДахаБраха” відкриватиме фестиваль на сцені на воді.

ГогольFest 2020

Втім, через погодні умови здійснити задумане не вдалось.

Пізніше у своєму Facebook команда фестивалю пояснила, що гурт був готовий виступати за будь-якої погоди, проте, коли вже відпливали останні катери від набережної, почалась гроза, піднявся сильний вітер та зірвав покриття зі сцени.

ГогольFest 2020

Марко Галаневич, “ДахаБраха”

У результаті пісні звучали в запису, а виступ гурту перенесли на 20:00 6 вересня у готелі “Фрегат” у Херсоні.

ГогольFest 2020

Невеличка “заминка” з відкриттям фестивалю, втім, аж ніяк не вплинула на святковий настрій. На локації Urban Cad до 4:00 ночі (чи то, пак, ранку) звучали DJ-сети від DJ Кара Фелікс, DJ Tapolskyi, DJ AnnaKey, 3D Nation, DJ V.Barocco.

ГогольFest 2020

Антон Слєпаков, “Вагоновожатые”. Виступ заплановано на 19:30 6 вересня в готелі “Фрегат”

В рамках фестивалю передбачено 6 локацій: велика та мала сцени ХОАМДТ ім. Куліша, готель “Фрегат” та Urban Cad (двір, ангар та dark side).

ГогольFest 2020

Програма фестивалю розділена на 6 частин: театральна, музична, спеціальні події, нічна, перформативна та освітня.

ГогольFest 2020

Наталка Галаневич, учасниця Dakh Daugthers. Виступ заплановано на 21:00 6 вересня на малій сцені ХОАМДТ ім. Куліша

ГогольFest 2020

Всі події Dream GogolFest проходять згідно з вимогами МОЗ у зв’язку з введенням карантинних обмежень.

ГогольFest 2020

ГогольFest 2020

ГогольFest 2020

ГогольFest 2020

Фото: Олександр Кужельний, #Букви

  • 3 вересня арт-потяг ГогольTrain, який віз учасників фестивалю ГогольFest DREAM до Херсона, вирушив з київського вокзалу.
  • Торік розмальований у стилі графіті арт-поїзд ГогольTrain відвозив учасників фестивалю до Маріуполя.