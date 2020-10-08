Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп відмовився від участі в передвиборчих дебатах 15 жовтня через те, що їх планують провести у віртуальному режимі.

Про це повідомляє телеканал Fox News.

Комісія з дебатів прийняла рішення провести їх онлайн. Через годину після цієї новини Дональд Трамп в інтерв’ю Fox Business заявив, що віртуальні дебати для нього неприйнятні.

“Я не збираюся витрачати час на віртуальні дебати”, – заявив він.

Трамп зазначив, що не бачить сенсу вести політичну дискусію, сидячи за комп’ютером. Більш того, він упевнений, що члени Комісії з дебатів намагаються таким чином захистити його опонента Джо Байдена.

Президент США впевнений, що йому вдалося перемогти конкурента в першому раунді дебатів.

Голова передвиборчого штабу Трампа Білл Степ’єн підтримав його позицію. Він заявив, що напередодні дебатів Трамп опублікує кілька негативних тестів на коронавірус, чим підтвердить відсутність небезпеки для учасників заходу.

У штабі кампанії Байдена заявили, що чекають другого раунду дебатів з нетерпінням незалежно від того, в якому форматі їх проведуть.