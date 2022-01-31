П'ятий президент України Петро Порошенко прибув за викликом на допит до Державного бюро розслідувань (ДБР), проте відмовився давати свідчення.

Про це повідомив політик на своїй сторінці у Facebook.

Голова “Європейської солідарності” (“ЄС”) прибув до ДБР близько 11:00. Спочатку Петро Порошенко виступив перед прихильниками, які вийшли його підтримати. Після цього він зайшов у приміщення ДБР й вийшов вже о 11:17.

Слідчі відмовилися від допиту свідків, на яких наполягають адвокати й Петро Порошенко. Серед них були президент Володимир Зеленський, голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія та решта осіб, зазначених у клопотаннях. У відповідь колегам-адвокатам повідомили, що слідство вже встановило, що їм потрібно.

“Тобто фактично вони говорять про те, що слідство вже закінчене. Хоча формально це не так”, – зауважив адвокат Ілля Новіков.

Петро Порошенко заявив, що відмовився давати свідчення, оскільки не збирається “брати участь в цьому шоу”. За його словами, така співпраця лише легітимізує злочинні дії чинного уряду.

“Я не збираюся брати участь в цьому шоу, давати будь-які покази.. Ніякої співпраці з мого боку не буде, бо тільки легітимізує злочинні дії Зеленського і Тататрова. Це буде принциповою позицією”, – заявив Порошенко.

Також, п’ятий президент відмовився підписувати протокол. Наступну дату виклику державне бюро повідомить додатково.