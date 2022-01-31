Про це повідомив політик на своїй сторінці у Facebook.
Голова “Європейської солідарності” (“ЄС”) прибув до ДБР близько 11:00. Спочатку Петро Порошенко виступив перед прихильниками, які вийшли його підтримати. Після цього він зайшов у приміщення ДБР й вийшов вже о 11:17.
Слідчі відмовилися від допиту свідків, на яких наполягають адвокати й Петро Порошенко. Серед них були президент Володимир Зеленський, голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія та решта осіб, зазначених у клопотаннях. У відповідь колегам-адвокатам повідомили, що слідство вже встановило, що їм потрібно.
“Тобто фактично вони говорять про те, що слідство вже закінчене. Хоча формально це не так”, – зауважив адвокат Ілля Новіков.
Петро Порошенко заявив, що відмовився давати свідчення, оскільки не збирається “брати участь в цьому шоу”. За його словами, така співпраця лише легітимізує злочинні дії чинного уряду.
“Я не збираюся брати участь в цьому шоу, давати будь-які покази.. Ніякої співпраці з мого боку не буде, бо тільки легітимізує злочинні дії Зеленського і Тататрова. Це буде принциповою позицією”, – заявив Порошенко.
Також, п’ятий президент відмовився підписувати протокол. Наступну дату виклику державне бюро повідомить додатково.
- Нагадаємо, Державне бюро розслідувань зреагувало на винесення запобіжного заходу п’ятому президенту Петру Порошенку. У відомстві його назвали таким, що “не забезпечить належної поведінки підозрюваному”.
- Адвокат п’ятого президента, лідера партії “Європейська Солідарність” Петра Порошенка Ігор Головань заявив, щодо справи проти його підзахисного залучений слідчий, який в часи президента-втікача Віктора Януковича фальшував кримінальні справи через протести в Межигір’ї.
- Раніше адвокати п’ятого президента, голови фракції “Європейська Солідарність” Петра Порошенка повідомили, що не мають наміру брати участь у “постановчому шоу на замовлення Офісу Зеленського”.
- Також у ДБР заявили, що п’ятий президент України Петро Порошенко не планував їхати до Варшави до Стамбулу до спроби вручення йому підозри. Адвокат Порошенка Ігор Головань стверджує, що ДБР незаконно стежать за п’ятим президентом і що вони напевне знають, що поїздка була давно запланована.