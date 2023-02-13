У Будапештській великій опері показали постановку з опери "Війна і мир", заснованої на романі Льва Толстого про наполеонівське вторгнення в Росію. У ній прозвучали наступні слова: "Ми захистили нашу батьківщину кров’ю! Слава армії! Не зів'яне слава Росії!".

Про це повідомило The Guardian.

Постановку презентували минулого тижня. Угорська державна опера зазначала, що розклад і постановка опери були заплановані задовго до того, як Володимир Путін прийняв рішення про вторгнення в Україну. Утім на тлі наближення першої річниці російської війни в Україні виступи викликають резонанс.

За даними видання, під час виступу не було помітно занепокоєння від фрагментів лібрето про те, як російська армія тисне “іноземну сарану” і залишає ворогів “без шкіри і без обличчя”.

Наприкінці чотиригодинного оперного марафону вистава зібрала овації.

З початку повномасштабної війни Угорщина стала найбільш лояльною країною Євросоюзу до Росії. Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заблокував постачання чи транзит зброї в Україну через країну та неодноразово закликав до мирних переговорів.

Глава МЗС Петер Сіярто не їздив в Україну з початку широкомасштабного вторгнення, але у липні був у Москві та нині вирушив до Білорусі. Сам Будапешт стверджує, що зберігає нейтралітет.