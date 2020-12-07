Колишній IT-підприємець та очільник міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров не зміг відповісти на запитання про те, як пропатчити KDE2 під FreeBSD.

Це відбулося під час його інтерв’ю Яніні Соколовій для проєкту “Рандеву” на “5 каналі”.

Так, під час інтерв’ю журналістка ставила Федорову запитання, запропоновані глядачами. Одним з таких питань було: “Як пропатчити KDE2 під FreeBSD?”. Відповіді Федоров не мав.

“Не знаю, про що це. Ну може це якась технічна річ, яку розуміють спеціалісти нашої IT-компанії, яку ми створили”, — відповів він.

На відео з 42:27

Як відомо, Михайло Федоров — 29-річний український IT-підприємець та державний діяч. У 2014 році він закінчив Запорізький національний університет (соціологія та управління). Того ж року він балотувався до Верховної Ради від лібертаріанської партії “5.10”.

У 2015 році Федоров заснував компанію SMMSTUDIO, що спеціалізувалася на рекламних кампаніях у соціальних мережах.

За 4 роки він приєднався до команди кандидата в президенти Володимира Зеленського, очоливши digital-напрям його кампанії. Потім він знову балотувався до парламенту (цього разу — від “Слуги народу”, №6 у списку). Згодом — став радником президента з цифрового напрямку.

Пізніше Федорів став наймолодшим міністром в історії України, коли його призначили на посаду віцепрем’єра — міністра цифрової трансформації.

Федоров є ініціатором електронного сервісу державних послуг “Дія”, підтримує та просуває ідею побудови “цифрової держави”.

Однак з відповіді на питання Соколової випливає, що колишній IT-підприємець та очільник Мінцифри не знайомий ані з відомим в IT-сфері жартом про KDE2 та FreeBSD, ані зі згаданими у ньому термінами.

Як пропатчити KDE2 під FreeBSD?

Історія жарту

“Як пропатчити KDE2 під FreeBSD?” — популярний в Мережі жарт, що народився з вигаданого діалогу, що міг би відбутися на просторах каналу #anime у російськомовному Інтернеті початку 2000-х.

— Добрий день, це канал про аніме?

— Так.

— Як мені пропатчити KDE2 під FreeBSD?

Суть жарту полягала у тому, що користувач, якому потрібна допомога з програмним забезпеченням, поставив це питання не користувачам тематичних каналів, а поціновувачам аніме, чимало з яких на той час були фахівцями в IT-сфері.

З часом цитата стала відомою завдяки цитатнику Bash.org.ru, зазнавала чимало трансформацій, пародіювалася. Примітно, що поширенню жартівливої цитати не заважало те, що чимало людей не розумілися на тому, що таке “патчити”, KDE2 та FreeBSD.

Згодом жарт почав поширюватися і за межами Інтернету. Зокрема, під час пресконференцій лідерів держав саме це питання неодноразово ставало одним з найпопулярніших.

Зокрема, у 2007 році розповідати, як пропатчити KDE2 під FreeBSD, довелося Віктору Ющенку.

“Шановні друзі, пропатчити можуть допомогти програмісти Секретаріату Президента у різних операційних схемах. Другий варіант — радив би користуватися новим програмним забезпеченням і не морочити собі голову”, — сказав він у відповідь на запитання.

Що ж таке KDE2 та FreeBSD?

FreeBSD — це UNIX-подібна операційна система, що була створена у 1993 році на базі патчів користувачів системи 386BSD.

Від середини 200о-х років і дотепер FreeBSD залишається найпопулярнішою з операційних систем сімейства UNIX, створених на основі розробок Каліфорнійського університету в Берклі. Всі вони є безкоштовними та мають відкритий початковий код.

FreeBSD добре зарекомендувала себе як система для побудови інтранет- і інтернет-серверів.

FreeBSD і сьогодні використовують як платформу на багатьох великих серверах такі компанії, як Yahoo, Apache Corporation, Sony Japan тощо. А Orbis OS для консолі PlayStation 4 заснована на кастомізованій версії FreeBSD.

K Desktop Environment 2 (KDE2) — це графічне середовище для unix-подібної операційної системи. Тож під “патчити KDE2 під FreeBSD” варто розуміти процес налаштування графічного середовища для системи. Тонкощами реалізації цього непростого процесу користувачі власне і ділилися на тематичних каналах.