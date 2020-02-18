Про це він заявив в інтерв’ю “РБК-Україна”.
Раніше екс-глава Офісу президента говорив про те, що Хорошковський консультує митницю, але грошей за це не отримує.
“Нічого не змінилося з того часу. І Богдан – я всім кажу, почитайте його інтерв’ю – говорив, що Хорошковський консультує Офіс президента, а не мене”, – пояснив Нефьодов.
Він підкреслив, що до нього особисто Хорошковський “не приходить”, “не дзвонить” і “не радить”.
“До мене пан Хорошковський не приходить, не дзвонить мені, не дає порад з приводу кадрів”, – зазначив він.
Про повернення Хорошковського стало відомо в травні поточного року після інавгурації Володимира Зеленського. При цьому в квітні 2019 році майбутній президент Зеленський відзначав, що не підтримує відносин з Хорошковським.
“Немає зараз відносин. Були нормальні відносини. Він був власником каналу “Інтер”, генеральним продюсером якого був я. Ми розійшлись. Я все віддав”, – говорив Зеленський.
- На прес-марафоні 10 жовтня Президент України Володимир Зеленський зізнався, що таємно зустрічався з мільярдером і чиновником часів президентства Віктора Януковича Валерієм Хорошковським в своєму Офісі на вулиці Банковій в Києві. Однак глава держави навідріз відмовився повідомляти деталі цієї зустрічі, а питання на цю теми викликали в нього роздратування.
- ЗМІ показали, як Хорошковський їздив до Зеленському на Банкову.
- Голова Офісу президента Андрій Богдан не заперечує, що мільярдер і одіозний чиновник часів президентства Віктора Януковича Валерій Хорошковський допомагає новій владі, безкоштовно консультуючи щодо роботи митниці.