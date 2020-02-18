Голова митної служби Максим Нефьодов розповів про вплив чиновника адміністрації президента Віктора Януковича Валерія Хорошковського на його роботу.

Про це він заявив в інтерв’ю “РБК-Україна”.

Раніше екс-глава Офісу президента говорив про те, що Хорошковський консультує митницю, але грошей за це не отримує.

“Нічого не змінилося з того часу. І Богдан – я всім кажу, почитайте його інтерв’ю – говорив, що Хорошковський консультує Офіс президента, а не мене”, – пояснив Нефьодов.

Він підкреслив, що до нього особисто Хорошковський “не приходить”, “не дзвонить” і “не радить”.

“До мене пан Хорошковський не приходить, не дзвонить мені, не дає порад з приводу кадрів”, – зазначив він.

Про повернення Хорошковського стало відомо в травні поточного року після інавгурації Володимира Зеленського. При цьому в квітні 2019 році майбутній президент Зеленський відзначав, що не підтримує відносин з Хорошковським.

“Немає зараз відносин. Були нормальні відносини. Він був власником каналу “Інтер”, генеральним продюсером якого був я. Ми розійшлись. Я все віддав”, – говорив Зеленський.