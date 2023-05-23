Принаймні кожен п'ятий американець має неалкогольну жирову хворобу печінки. Хоча у більшості не розвинеться серйозних ускладнень, лікарі все ж радять відстежити самопочуття та, у разі потреби, виконати необхідні рекомендації.

Джерело: колонка доктора медицини Тріші Пасріча у Washington Post.

Жирова хвороба печінки – це стан, при якому нормальна тканина в печінці заміщується жировою. Приблизно кожен п’ятий американець має неалкогольну жирову хворобу печінки або НАЖХП. На відміну від алкогольної хвороби печінки, вона не пов’язана зі збільшенням вживання алкоголю.

НАЖХП тісно пов’язана з ожирінням і метаболічними аномаліями, такими як високий кров’яний тиск, інсулінорезистентність і підвищений рівень тригліцеридів. У зв’язку з продовженням зростання таких факторів ризику, як ожиріння, зокрема й у дитячому віці, прогнозується, що до 2030 року близько 100 мільйонів осіб у ​​Сполучених Штатах страждатимуть на НАЖХП.

Більшість не знає, що хворіє на НАЖХП, і не матиме серйозних ускладнень. Проте, Американська асоціація з вивчення захворювань печінки рекомендує проводити скринінг рубцювання печінки у пацієнтів із класичними факторами ризику, такими як діабет II типу.

Хоча затверджених ліків ще немає, кілька втручань можуть допомогти. Найбільш ефективними є зниження ваги та здорове харчування, які можуть навіть допомогти обернути назад наслідки НАЖХП.

Як діагностується захворювання

Більшість пацієнтів з НАЖХП не мають симптомів, хоча деякі можуть відчувати втому або неясний дискомфорт у животі. Інших перевіряють на наявність НАЖХП, коли їхній лікар виявляє, що у них є відхилення від норми печінкових ферментів за результатами аналізу крові, що називається комплексною метаболічною панеллю.

Наприклад, в осіб із НАЖХП часто спостерігається підвищення двох ферментів: аспартатамінотрансферази і аланінамінотрансферази. Ще одним тестом є сироватковий феритин, білок у крові, який підвищується при запаленні печінки.

Після виключення інших причин ураження печінки, захворювання зазвичай діагностують за допомогою візуалізаційного дослідження, наприклад ультразвукового або комп’ютерного сканування, де лікарі можуть побачити, чи є у вашій печінці велика кількість жирової тканини. Біопсія печінки вважається золотим стандартом для постановки діагнозу, особливо якщо після тестів візуалізації все ще не зовсім зрозуміло, що відбувається. Ваш лікар може також призначити інші тести, як-от еластографія, щоб з’ясувати, чи є рубці на печінці, аби визначити стадію захворювання.

Ускладнення

Особи з НАЖХП мають підвищений ризик раку печінки та смерті від серцево-судинних захворювань. За оцінками, у п’ятої частини осіб з НАЖХП розвивається наступна стадія хвороби — запалення печінки (неалкогольний стеатогепатит або НАСГ).

Це запалення підвищує ризик утворення рубців. Остання стадія рубцювання печінки називається цирозом, одним із найстрашніших наслідків НАСГ.

Цироз є найчастішою причиною пересадки печінки. Хоча результати трансплантації, як правило, відмінні, вона включає серйозну операцію і часто вимагає довічних імунодепресантів.

Окрім того, процес визначення кандидатів на трансплантацію печінки, є дуже вибірковим і сповнений етичних дилем. Расові та соціально-економічні відмінності продовжують завдавати шкоди системі.

Лікування

Лікування НАЖХП обмежене, хоча на горизонті можуть виникнути ефективні потенційні терапевтичні засоби. Ось кілька способів:

Схуднення: це найбільш усталена рекомендація. Ціль полягає в тому, щоб скинути в цілому 3-5% маси тіла (або навіть більше ніж 7-10% маси тіла для осіб з НАСГ). Дослідження показали, що втрата ваги за допомогою низькокалорійної дієти та фізичних вправ може допомогти обернути назад наслідки захворювання та рубцювання. Одначе, дуже складно досягти і підтримувати втрату ваги. Якщо дієта та фізичні вправи не принесли результату через шість місяців, поговоріть зі своїм лікарем про інші варіанти, наприклад, про ліки для схуднення.

Відмова від алкоголю: інтенсивне вживання алкоголю пов’язане з прогресуванням захворювання печінки, і, враховуючи неясний ефект від м’якшого вживання, зазвичай рекомендується повне утримання, щоб уникнути ризику прогресування захворювання.

Ліки: хоча Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів ще не схвалило будь-яких конкретних препаратів для лікування НАЖХП або НАСГ, є деякі потенційні переваги певних ліків у відповідного пацієнта. Вони можуть містити добавки з вітаміном Е або піоглітазон, який зазвичай використовується для лікування діабету. З усім тим, необхідні подальші дослідження, і ризики та переваги слід обговорити з вашим лікарем. Через зв’язок з діабетом та серцево-судинними захворюваннями пацієнтів із цими супутніми захворюваннями слід лікувати відповідно.

Зауважимо, нещодавнє дослідження підтвердило, що ультраоброблена їжа може викликати ожиріння, хвороби серця та інші захворювання. Подібна їжа, котра зазвичай надзвичайно приємна на смак, може викликати сильну тягу до неї.