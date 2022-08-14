У Києві на вулиці Десятинній, 12 протягом 12-14 серпня відбувається фотовиставка «Небачена Азовсталь». Там представлені роботи Дмитра Козацького, з позивним "Орест", котрий нині перебуває в російському полоні.

#Букви зібрали світлини з заходу.

У галереї D12 благодійний Фонд Сергія Притули спільно з TNT Agency та ARTLIVE проводять виставку фоторобіт військовослужбовця полку “Азов” Дмитра Козацького.

Фотографії з бомбосховищ заводу “Азовсталь” надала матір бійця Ірина Юрченко, деякі з них ще не публікувалися.













«Небачена Азовсталь»: у столиці проходить фотовиставка захисника Маріуполя Дмитра Козацького // 13 фото

20 травня Козацький виклав частину фото у вільному доступі у Twitter після того, як гарнізон “Маріуполь” отримав наказ вищого військового керівництва України припини оборони заводу. Фото облетіли весь світ і стали символом українського спротиву на одній з ділянок фронту.

Організатор заходу Дмитро Дмитренко анонсував ще цілий цикл благодійних заходів, зокрема, тур із концертами Канадою та США, nft-колекції та їх просування, аукціони та фотовиставки.











«Небачена Азовсталь»: у столиці проходить фотовиставка захисника Маріуполя Дмитра Козацького // 13 фото

Усі охочі можуть відвідати виставку у Києві або купити онлайн квиток як “донат”, також можна просто відправити гроші онлайн.

100% зібраних коштів скерують на закупівлю мілітарної допомоги полку “Азов” через Благодійний Фонд Сергія Притули.