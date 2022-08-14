#Букви зібрали світлини з заходу.
У галереї D12 благодійний Фонд Сергія Притули спільно з TNT Agency та ARTLIVE проводять виставку фоторобіт військовослужбовця полку “Азов” Дмитра Козацького.
Фотографії з бомбосховищ заводу “Азовсталь” надала матір бійця Ірина Юрченко, деякі з них ще не публікувалися.
«Небачена Азовсталь»: у столиці проходить фотовиставка захисника Маріуполя Дмитра Козацького // 13 фото
20 травня Козацький виклав частину фото у вільному доступі у Twitter після того, як гарнізон “Маріуполь” отримав наказ вищого військового керівництва України припини оборони заводу. Фото облетіли весь світ і стали символом українського спротиву на одній з ділянок фронту.
Організатор заходу Дмитро Дмитренко анонсував ще цілий цикл благодійних заходів, зокрема, тур із концертами Канадою та США, nft-колекції та їх просування, аукціони та фотовиставки.
«Небачена Азовсталь»: у столиці проходить фотовиставка захисника Маріуполя Дмитра Козацького // 13 фото
Усі охочі можуть відвідати виставку у Києві або купити онлайн квиток як “донат”, також можна просто відправити гроші онлайн.
100% зібраних коштів скерують на закупівлю мілітарної допомоги полку “Азов” через Благодійний Фонд Сергія Притули.
- У червні бійцю полку “Азов” Дмитру “Оресту” Козацькому присудили найпрестижнішу польську фотопремію Grand Press Photo 2022 за унікальні світлини із заблокованого російськими військами Маріуполя.
- Раніше 26-річний український військовий Дмитро Козацький (позивний “Орест”) опублікував фото з заводу “Азовсталь”, де перебував разом із побратимами упродовж останніх кількох місяців.
- Журналісти CNN опублікували результати свого розслідування щодо теракту в тимчасово окупованій Оленівці. Тоді внаслідок вибуху на території колонії загинули та отримали поранення десятки українських військовополонених і РФ одразу ж звинуватила у цьому ЗСУ, мовляв, по колонії завдали удар з американського HIMARS. Однак розслідування журналістів свідчить про протилежне.