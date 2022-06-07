Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
Державна служба України з надзвичайних ситуацій закликає українців дотримуватися правил поведінки на воді та не наражати себе на небезпеку.
У ДСНС зазначили, що необхідно цінувати життя та дбати про особисту безпеку.
“Ми страхаємося, коли чуємо черговий звук сирени, переживаючи, щоб ворожа ракета не відняла життя, а його віднімає вода, без зайвих зусиль — люди самі приходять”, – йдеться у повідомленні.
Проте бувають історії порятунку, які закінчуються вдало. Наприклад, як вчора, коли на Хмельниччині підлітки вирішили перевірити власні сили на воді, але не розрахували їх. Вони ледве допливли до острівця на річці Південний Буг, а щоб повернутися у них забракло духу.
На щастя, про цей інцидент рятувальників сповістив очевидець. Дітей врятували та передали батькам.
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