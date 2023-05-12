Аналітики Інституту вивчення війни, оцінивши ситуацію у Бахмуті за останні дні, дійшли висновку, що, найімовірніше, загроза оточення військ ЗСУ у місті зникла.

Про це йдеться у щоденному звіті ISW.

Експерти зауважили, що українські сили, імовірно, прорвали деякі російські лінії під час локалізованих контратак у Бахмуті. Зокрема Командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський зазначив, що війська РФ відступили на 2 км у Бахмуті.

Така заява Сирського викликала відповідь від очільника ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина, який наголосив, що ЗСУ вже розпочали контрнаступ та відбили 3 км території навколо Бахмута та у самому місті. Водночас міноборони РФ спростувало, що ЗСУ прорвали оборонні лінії росіян.

“Розгортання низькоякісних російських сил на флангах навколо Бахмута свідчить про те, що міноборони Росії значною мірою відмовилося від цілі оточення значної кількості українських сил там”, – мовиться у звіті.

Фахівці зауважили, що після скарг Пригожина про недостатню підтримку з боку міноборони РФ, відомство на початку весни направило у Бахмут танки Т-90, російські повітряно-десантні сили та мобілізованих резервістів.

Однак 24 квітня Пригожин заявив, що міноборони Росії лише розгорнуло нерегулярні та деградовані частини для утримання флангів Бахмута, і нездатність цих підрозділів виконати навіть цю обмежену місію вказує на те, що російські фланги в Бахмуті та інших подібних укомплектованих ділянках фронту, ймовірно, вразливі для українських контратак.

“Розподіл сил міноборони РФ в поєднанні зі змінами в геометрії бойового простору також свідчить про те, що небезпека російського оточення значних українських сил у Бахмуті, можливо, минула”, – наголосили в ISW.

Водночас аналітики додали, що вагнерівці, імовірно, продовжуватимуть здійснювати фронтові наступ на місто, однак українські сили, у разі загрози. матимуть можливість проводити організовані відступи і не стикатись з великим оточенням.