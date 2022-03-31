Про це сповістив керівник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Внаслідок мінування російськими солдатами, у місті чимало важливих об’єктів наразі є небезпечними для відвідування. Окрім кладовища, як зазначив Живицький замінована також і лікарня.

Також вже є підтверджений смертельний випадок. За словами голови місцевої ОВА, внаслідок мінування загинув цивільний чоловік, який на узбіччі дороги потрапив на розтяжку.

“Після звільнення територій громад на Сумщині у саперів та рятувальників чимало роботи, адже багато доріг та полів залишаються замінованими”, – наголосив Дмитро Живицький.