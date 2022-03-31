Після звільнення міста Тростянець, яке майже місяць було окуповане російськими солдатами, виявили безліч замінованих об'єктів. Зокрема, росіяни замінували навіть місцеве кладовище.

Про це сповістив керівник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Внаслідок мінування російськими солдатами, у місті чимало важливих об’єктів наразі є небезпечними для відвідування. Окрім кладовища, як зазначив Живицький замінована також і лікарня.

Також вже є підтверджений смертельний випадок. За словами голови місцевої ОВА, внаслідок мінування загинув цивільний чоловік, який на узбіччі дороги потрапив на розтяжку.