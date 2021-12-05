П'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко розповів стосовно можливих перспектив повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну та роль Білорусі у цьому.

Про це Порошенко розповів в інтерв’ю французькому виданню L’Express.

П’ятий президент переконаний: ми опинилися в ситуації квітня 2021 року, коли російські військові вже були сконцентровані на кордоні, однак цього разу все ще серйозніше. Російські збройні формування розгорнули складніше обладнання, наприклад, ракети малої дальності.

Також, Петро Порошенко переконаний: Путін вважає Європу слабкою, а Білорусь цілковито взяв під свій контроль. І сьогодні 900 км спільного з Білоруссю кордону такі ж небезпечні, як і спільний кордон з РФ. Загроза вторгнення реальна, а Путін поставив за мету повернути Україну в СРСР 2.0.

Порошенко розповів, яким може бути найбільш імовірний сценарій Кремля у військовому плані, Петро Порошенко відповів: “Авіація, висадка в портах Маріуполя та Одеси, напад з білоруського кордону… все можливо! Щоб захиститися від цього, потрібні нові оборонні засоби: бойові дрони, телекомунікаційні системи, зенітні ракети”.

Він також переконаний, що при спробі прямого вторгнення Путін заплатить високу ціну – “наша армія готова”. Однак, Порошенко закликав західних партнерів до посилання санкцій проти Росії.

Петро Порошенко стверджує: невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко несе загрозу не лише для України, але й для всієї Західної Європи. “Він токсичний, і від нього можна чекати всього”, – резюмував п’ятий президент.