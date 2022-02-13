Небо над Україною залишається відкритим – Міністерство інфраструктури України

У Міністерстві інфраструктури України повідомили, що інформація про закриття повітряного простору України не відповідає дійсності.

Відповідну інформацію опублікувала пресслужба відомства.

У міністерстві наголосили, що закриття авіапростору є суверенним правом України. Наразі в Мінінфраструктури працюють над попередженням ризиків для авіаперевізників і обдумують кроки для уникнення подальшого загострення ситуації.

Більшість авіакомпаній продовжують операційну діяльність без жодних обмежень. Зокрема, наразі 29 іноземних авіакомпаній виконують польоти з 34 країн світу.

Нині у певних авіаперевізників виникають складнощі, пов’язані з коливаннями на ринках страхування – і держава готова надати їм фінансові гарантії та підтримку на рівні уряду країни, здійснюються консультації з міжнародними партнерами, зазначається у заяві.

“Ринки страхових послуг, так само як і ринки капіталу, є вразливими до інформаційного поля. Очікуємо, що вже найближчим часом ситуація стабілізується. Для цього Уряд, Офіс Президента та наші міжнародні партнери напрацьовують спільні рішення. У разі потреби, держава забезпечить повернення усіх громадян України з-за кордону”, – міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

Своєю чергою радник очільника Офісу президента України Михайло Подоляк у коментарі міжнародному інформаційному агентству Reuters сказав, що сама Україна не бачить сенсу закривати небо.

“Це нонсенс. І, на мою думку, це чимось нагадує якусь часткову блокаду. Якщо окремі авіаперевізники вирішать змінити розклад рейсів, це, безумовно, не має нічого спільного з рішеннями чи політикою нашої держави”, – наголосив Подоляк.

Заступник керівника ОП Кирило Тимошенко додав, що EASA (Європейська агенція авіаційної безпеки) також не надавала рекомендацій обмежити польоти в повітряному просторі Україні.

12 лютого 2022 року лізингодавець — резидент Ірландії — повідомив авіакомпанію SkyUp про негайну заборону на вліт цього літака у повітряний простір України. Попри спроби з боку держави та авіакомпанії домовитися з власником повітряного судна, його відмова була категоричною. Зрештою, літак авіакомпанії SkyUp рейс, маршрутом Фуншал (Мадейра, Португалія) — Бориспіль (Україна) приземлився у Кишиневі (Республіка Молдова). 175 пасажирів чекають на можливість потрапити в Україну.