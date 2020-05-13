Голова Одеської облдержадміністрації Максим Куций звернувся до уряду з проханням надати фінансову підтримку аграріям Бессарабії в зв'язку з небувалою посухою.

Відповідний пост Куций опублікував в Facebook.

Цього року на півдні Одеської області спостерігається страшна посуха. Аграрії регіону втратили 0,5 млн га озимих — близько 50% від усіх посівів. Очікується, що врожаю буде зібрано втричі менше, ніж у минулому році.

“Агропідприємствам Бесарабії загрожує банкрутство, а бюджету — значна недостача коштів. Якщо минулоріч ми зібрали 3,7 млн тонн урожаю, то цьогоріч, за прогнозами, зможемо вийти лише на 1,2 млн тонн”, — зазначив Куций.

Під час зустрічі з головою ОДА фермери Болградського району повідомили, що цього року їхні збитки, пов’язані з посухою, можуть скласти близько 2 млрд гривень.

Голова облдержадміністрації звернувся до уряду та банків з проханням надати допомогу аграріям регіону.

“Ситуація з АПК настільки критична, що ми вже направили декілька звернень та розраховуємо на допомогу Кабміну. Крім того, ОДА звернулася до банківських установ, аби ті відстрочили погашення кредитів або надали пільгові умови для сільгоспвиробників, які постраждали від посухи. Збираємо пропозиції для технічного вирішення проблеми”, — зазначив Куций.