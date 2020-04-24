24 квітня Київ посів першу сходинку у рейтингу міст світу із найбільш забрудненим повітрям.

Про це свідчать дані рейтингу компанії IQ Air.

Рейтинг склала компанія IQ Air, яка займається приладами для вимірювання забруднення атмосфери та розв’язанням цієї проблеми. Також компанія веде постійний моніторинг якості повітря.

Зараз індекс забруднення повітря в Києві становить 159 (шкідливо).

Станом на ранок п’ятниці повітря Києва виявилося найбруднішим у світі. До п’ятірки рейтингу, крім Києва, також увійшли Кувейт (Кувейт), Делі (Індія), Брюссель (Бельгія) і Шанхай (Китай).