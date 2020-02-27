Нещодавнє загострення ситуації в Луганській області через атаку окупантів не вплине на плани щодо подальшого розведення сил на Донбасі.

Про це в інтерв’ю виданню LB.ua заявив міністр оборони України Андрій Загороднюк.

Так, відповідаючи на запитання, “чи можна говорити про те, що бій під Золотим-1 поставив під загрозу розведення сил у наступних запланованих точках”, він зазначив:

“Ні. У самому Золотому, в передбачуваній зоні розведення, було спокійно. Безпосередньо зона не обстрілювалася”.

Атаку окупантів Загороднюк назвав “операцією, яка не вдалася”.

За словами міністра, цілей у неї могло бути кілька: зрив переговорів, розхитування ситуації у суспільстві або ж спроба зайняти позиції українських військ.

“Варіантів може бути кілька: спроба зірвати якісь переговори або розхитати суспільну ситуацію. Може, зайняти якісь позиції, що зробити їм не вдалося. Дані нашої розвідки дозволять говорити про цілі більш точно. В результаті бою загинув один військовослужбовець. З того боку – четверо. Думаю, наступного разу вони добре подумають, перш ніж наступати. Ми гідно відповіли на атаку”, – наголосив Загороднюк.

Він додав, що на світовій арені “на тлі Росії, яка влаштовує обстріли, ми виглядаємо куди сильнішими”.