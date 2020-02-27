Про це в інтерв’ю виданню LB.ua заявив міністр оборони України Андрій Загороднюк.
Так, відповідаючи на запитання, “чи можна говорити про те, що бій під Золотим-1 поставив під загрозу розведення сил у наступних запланованих точках”, він зазначив:
“Ні. У самому Золотому, в передбачуваній зоні розведення, було спокійно. Безпосередньо зона не обстрілювалася”.
Атаку окупантів Загороднюк назвав “операцією, яка не вдалася”.
За словами міністра, цілей у неї могло бути кілька: зрив переговорів, розхитування ситуації у суспільстві або ж спроба зайняти позиції українських військ.
“Варіантів може бути кілька: спроба зірвати якісь переговори або розхитати суспільну ситуацію. Може, зайняти якісь позиції, що зробити їм не вдалося. Дані нашої розвідки дозволять говорити про цілі більш точно. В результаті бою загинув один військовослужбовець. З того боку – четверо. Думаю, наступного разу вони добре подумають, перш ніж наступати. Ми гідно відповіли на атаку”, – наголосив Загороднюк.
Він додав, що на світовій арені “на тлі Росії, яка влаштовує обстріли, ми виглядаємо куди сильнішими”.
- 18 лютого під вогневим прикриттям російські окупанти перейшли до активних наступальних дій і здійснили спробу просування через лінію розмежування. В результаті почався бій. Бойові дії відбувалися в Луганській області з самого ранку – поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний (неподалік від Золотого). В результаті бойових дій загинув український воїн, троє були поранені і двоє контужені.
- У Генштабі ЗСУ запевнили, що всі українські позиції після атаки окупантів на Донбасі перебувають під контролем військ України.
- Офіс генерального прокурора України відкрив кримінальне провадження через атаку окупантів на Донбасі.