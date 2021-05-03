Про це повідомляє пресслужба Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Як зазначається в повідомленні, до портфелів недержавних пенсійних фондів та пайових інвестиційних фондів увійшли цінні папери найбільших технологічних компаній світу Apple, Microsoft, Tesla та одних з найвідоміших індексних фондів Vanguard 500 Index Fund та Invesco QQQ Trust SM.
Наразі у комісії бачать невеликі обсяги купівлі акцій іноземних компаній на ринку в Україні, але сподіваються на інтерес до них.
Нагадаємо, до обігу на території України допущенні 34 одиниці цінних паперів іноземних емітентів.
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