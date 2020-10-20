Колишньому очільнику Державної податкової служби України повідомили про підозру у зловживанні владою. Інцидент пов'язаний з недоотриманням понад 2 млрд гривень держбюджетом.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

У вівторок, 20 жовтня, заступник генпрокурора повідомив колишньому голові ДПС Сергію Верланову про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 ККУ (зловживання владою та службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для юридичної особи використання влади та службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам).

За даними слідства, Верланов незаконно скасував податкове повідомлення-рішення на суму 2 млрд 246 млн грн.

“Цим документом Офісом великих платників податків ДПС України було донараховано рентну плату за користування надрами одному з найбільших металургійних комбінатів країни. Таким чином, бюджет України недоотримав зазначену суму несплачених податків”, — пояснили в Офісі генпрокурора.

На думку Верланова, підозра Офісу генпрокурора є необґрунтованою та політично вмотивованою. Справа, як він зазначив, пов’язана з підприємством “АрселорМіттал”.

“Генпрокуратура, яка повинна стояти на сторожі законності, виконує замовлення політиків. Звинувачення щодо мене є абсолютно безпідставними і є черговим зразком юридичного трешу, що я незабаром доведу. Буду захищати себе та ті реформи, заради яких я прийшов на державну службу”, — запевнив він.

Нагадаємо, 24 квітня Кабінет Міністрів України звільнив з посад керівників митної та податкової служб Максима Нефьодова і Сергія Верланова.

Їхнє звільнення ініціював тодішній голова Мінфіну Ігор Уманський, оскільки бюджет нібито недоотримував близько 5 млрд грн щомісяця через схеми з ПДВ.

Звільнений з посади Верланов подав заяву до Офісу генпрокурора проти Уманського, звинувачуючи його в неправдивому повідомленні про злочин.