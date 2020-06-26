В Інституті масової інформації вважають, що недопуск деяких ЗМІ на зустріч з президентом Володимиром Зеленським в Херсонській області, є перешкоджанням діяльності журналістів.

Про це в коментарі #Буквам повідомила очільниця відділу моніторингу свободи слова ІМІ Катерини Дячук.

В ІМІ зазначили, що влада не має ділити ЗМІ на лояльні та нелояльні.

“Оскільки лояльні журналісти, ми всі розуміємо, це ті журналісти, які не будуть об’єктивно висвітлювати усі позиції сторін і будуть робити таку собі “теплу ванну” для влади. В тому числі, це зараз робиться для пана Зеленського”, – сказала Дячук.

Вона додала, що останнім часом обмеження представників ЗМІ під час поїздок Зеленського спостерігається регулярно.

“Ми фіксуємо таку тенденцію, що в регіонах під час робочих поїздок спостерігається така обмеженість певних ЗМІ і це аргументується карантинними обмеженнями, наприклад, такий випадок ми зафіксували на початку червня на Хмельниччині, коли також журналісти скаржились, що їх не допускають висвітлювати робочий візит пана Зеленського. Зараз у нас стався такий інцидент в Херсоні. І власне, те, що журналісти організували такий флешмоб, коли вони виходять з порожніми сторінками, це показує якраз саморегуляцію медіаспільноти на регіональному рівні і це до себе увагу привертає і виносить цю ситуацію на всеукраїнський рівень, тому що ми бачимо, що цей флешмоб вийшов за межі Херсонської області”, – зазначила представниця ІМІ.

Вона також наголосила, що акредитація не має бути умовою допуску чи не допуску журналіста на заходи, які проводить влада.

“Щодо того, акредитація чи не акредитація, ми знаємо, що є в законі “Про інформацію” стаття 26 і там чітко говориться, що навіть, якщо є та акредитація – вона не має бути умовою допуску чи не допуску журналіста на заходи, які проводить влада. Отже, в цій ситуації, що сталася сьогодні в Херсоні ми можемо вбачати ознаки перешкоджання професійній діяльності журналістів”, – пояснила вона.

За словами Дячук, в ІМІ помітили тенденцію, що вимоги щодо обмеження журналістів висуває Офіс президента і це пояснюється карантинними обмеженнями.

“Водночас, якщо місцева влада робить списки акредитації, то вона має мати документи, де будуть прописані ті обмеження, на які вони посилаються. Наприклад, постанову Кабміну. […] Така закритість влади у нас спостерігається, і ця тенденція з карантином посилилась. В деяких моментах дуже “добре” використовувати якісь карантинні обмеження для не допуску журналістів, які не подобаються владі”, – додала вона.